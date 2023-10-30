vivo TWS Air2: Fiyat performans açısından dikkat çeken kablosuz kulaklık

vivo, TWS Air2 modeliyle kullanıcılarına daha iyi pil ömrü ve dayanıklılık sunuyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı, 30 saate kadar oynatma süresi ve diğer özellikleriyle dikkat çeken kulaklık, fiyat performans açısından ön plana çıkıyor.

Ürettiği cihazlarla ülkemizde de önemli bir kitleye hitap eden vivo, her seviyeye uygun akıllı telefonlarının yanı sıra kablosuz kulaklık alanında da başarılı cihazlar ortaya koyuyor. Şirket, bugün fiyat performans açısından dikkat çekici vivo TWS Air2 modelini tanıttı.

vivo TWS Air2, 30 saate kadar oynatma süresi sunuyor

Son dönemdeki yükselişini sürdüren vivo, TWS Air serisinin ikinci modeliyle kullanıcılarının karşısında. Şirket, daha iyi pil ömrü ve dayanıklılık sunan vivo TWS Air2 modelini tanıttı. Kulaklıkta Bluetooth 5.3 bağlantısı da yer alıyor.

Vivo kulaklığına baktığımızda 14,2 mm sürücüler, 3D uzamsal ses ve DeepX 3.0 stereo ses özellikleri sunuyor. AAC, SBC ve LC3 ses codec bileşenlerini destekleyen kulaklıklar, AI çağrı gürültüsü azaltma ve 55 ms'ye kadar düşen gelişmiş düşük gecikme moduna sahip.

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Öte yandan en dikkat çekici özelliklerden birisi de uzun kullanım ömrü oldu. Vivo modeli, 30 saate kadar oynatma süresi sunuyor. IP54 toza ve su sıçramasına dayanıklı kulaklıklar, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Model, 20 dolar fiyatıyla sahne alacak.