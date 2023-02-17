USB-C için geri sayım: iPhone 15 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı!

Apple'ın son yıllarda eleştirdiği konuların başında iPhone'larda Lightning bağlantı noktasından bir türlü vazgeçmemesi geliyor. ABD'li üretici geçen yıl tanıtılan iPhone 14 serisinde de bu noktadaki ısrarını sürdürürdü. Ancak bu durum Avrupa Birliği Parlamentosu'nun geçtiğimiz yılın haziran ayında verdiği kararla çok yakında değişecek ve kısa bir süre önce sızdırılan iPhone 15 Pro'nun render görselleri bunu doğruluyor.

iPhone 15 Pro render görselleri sızdırıldı: USB-C'ye merhaba

Apple'ın bu yılın sonlarına doğru kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı iPhone 15 serisinin Pro modelinin render görselleri paylaşıldı. Bu görseller, telefonların kılıf gibi aksesuarlarının çıkışından önce hazırlanabilmesi için üreticilerle paylaşılan CAD dosyaları ve tasarım gibi konularda önemli bilgiler veriyor.

9to5Mac tarafından paylaşılan görsellere bakacak olursak Apple'ın artık Lightning bağlantı noktasından vazgeçtiğini ve USB-C kullanmaya başladığını söyleyebiliriz. Ancak bu noktada önemli bir detayın olduğunu belirtelim. Zira son dönemdeki raporlar Apple'ın iPhone 15 modellerinde USB-C kullanacağı, ancak bunun Lightning uyumlu bir devre aracılığı ile çalışacağı yönünde. Bu da yüksek hızlı veri aktarımı ve hızlı şarj gibi özelliklerin sunulmayacağı anlamına gelebilir.

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Eğer iddialar ve söylentiler doğruysa, iPhone 15 serisinde tabiri caizse USB-C görünümlü bir Lightning bağlantı noktası karşımıza çıkabilir. iPhone 16'dan itibaren ise kullanıcıların USB-C'nin tüm özelliklerinden faydalanması bekleniyor. Son olarak geriye kalan tasarım detayları önceki raporlarla son derece uyumlu: daha büyük kamera sensörleri ve ince/kavisli çerçeveler.

AB, akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazların farklı bağlantı noktaları olması ve bu durumun yarattığı çevresel atık yük nedeniyle 2024 yılının sonuna kadar Avrupa'da satışa çıkan teknolojik ürünlerin USB-C girişine geçiş yapmasına karar verdi. Apple'ın uzun yıllar kullandığı Lightning bağlantı noktasından vazgeçmesinin ana nedeni de bu.

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