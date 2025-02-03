ULAĞ'dan Yurt Dışına Baz İstasyonu İhracatı

RABİA SAPMAZ - Yerli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, ULAK baz istasyonlarının Tacikistan, Nijer ve Sudan'da kullanıldığını belirterek, farklı ülkelerde ihracat çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı" alanında uzman katılımcıların panelleriyle tamamlandı.

Konferansa katılan ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, AA muhabirine, Türkiye'de kurulu 3 ticari operatöre baz istasyonu sağlayan bir şirket olduklarını ve 3 bin 100 baz istasyonuyla Türkiye'de hizmet verdiklerini belirtti.

Türkiye'de 5G teknolojisine yönelik bir hazırlık çalışması yürütüldüğünü hatırlatan Kömürcü, şunları söyledi:

"Bu yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ihale yapacak. Haberleşme teknolojisinin kümelenme üyeleri olarak bu konuda da çalışma yürütüyoruz. Halihazırdaki 183 üyemizin her biri haberleşmenin farklı alanlarında ürün, hizmet geliştiriyorlar. Bununla ülkemiz operatörlerin 5G konusundaki altyapı yatırımlarında da görev almak istiyoruz. Bu konuda yeterince ürün ve çözüm mevcut."

Kömürcü, ULAK Haberleşme AŞ olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışma yaptıklarını kaydetti.

Yurt dışında da aktif çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kömürcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ihracat anlamında Tacikistan, Nijer ve Sudan'da ULAK baz istasyonları görev yapmakta. Yeni coğrafyalar konusunda da kendimize belli ihracat hedefleri ortaya koyduk. Hem Savunma Sanayi Başkanlığımızın hem Aselsan'ın ihracat hedefleri doğrultusunda biz de hali hazırdaki elimizdeki 4,5G ve 5G teknolojisinde pazar potansiyeline sahip Afrika ve Orta Asya ülkelerinde, özellikle private (özel) ağlar konusunda belli coğrafyalarda teklifler sunduk. İhracat çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ruşen Kömürcü, ULAK'ı daha fazla ülkede var etmek için ihracat çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bu yıl hem Afrika'da hem Orta Doğu'da 3 ayrı fuara katılacaklarını dile getiren Kömürcü, ayrıca gelecek günlerde Barselona'da gerçekleşecek Mobile World Kongresi'nde bir stant oluşturarak ULAK'ın geldiği noktayı, teknolojilerini dünyaya tanıtacaklarını bildirdi.

Baz istasyonu ve GSM haberleşmesi dışında ilave servisler konusunda da çözümler ürettiklerini anlatan Kömürcü, "Akıllı ulaşım, akıllı yollar, mobil araç ve yol haberleşme konusunda kendi ürünlerini üretmiş bir şirketiz. Bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın çeşitli projelerine teklifler veriyoruz. Bu ürünlerimizi de ihraç etmek istiyoruz." dedi.

Kömürcü, bilişim dünyasında ürettikleri her ürünün ihracatını yapmak istediklerini sözlerine ekledi.