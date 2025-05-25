Türksat 6A ile Güney Asya Pazarına İlk İhracat

Türksat 6A ile Güney Asya Pazarına İlk İhracat
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A ile Güney Asya pazarına uydu kapasitesi ihraç edildiğini ve Türkiye'nin uluslararası alanda önemli bir uydu operatörü haline geldiğini açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Dubai'de imzalanan anlaşmayla Türksat resmen Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldi" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Dubai'de düzenlenen CABSAT 2025 Fuarı kapsamında Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, Türksat'ın uydu hizmetleri alanında geldiği noktaya dikkat çekerek, Dubai'de yapılan anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya'ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini bildirdi. Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirket ile imzalanan anlaşmanın hem teknik kabiliyet hem de ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Türksat uyduları Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir. Daha önce diğer uydularımızla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak uydu haberleşme alanında ihracat gerçekleştirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla birlikte Türksat; Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil; aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir" dedi.

'TÜRKSAT ARTIK KÜRESEL BİR OYUNCUDUR'

Uraloğlu, yapılan satışın stratejik katkılarına da değinerek, Türksat'ın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve küresel pazarlar için de güçlü bir uydu operatörü haline geldiğini vurguladı. Anlaşmanın Türksat 6A'nın uluslararası pazara entegrasyonunu sağlarken, aynı zamanda Türkiye'nin uydu hizmetleri gelirini de artıracağını kaydeden Uraloğlu, "Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır. Türksat, yüzde yüz Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A'nın da dahil olduğu uydu filosuyla dünyanın yüzde 65'ine ulaşabilmektedir. Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye'nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir. Yapılan ihracatla birlikte Türksat, daha önce aktif olarak giremediği Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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