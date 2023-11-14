Türkiye Innovation Week Başlıyor!

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye Innovation Week, 10. yaşını kutluyor. 23-24-25 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlik bu yıl da Türkiye'den ve dünyadan inovasyona yön veren isimleri bir araya getiriyor.

Innovation Week başlıyor! İnovasyonun geleceği ve lider isimlerle buluşma

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30'uncu, Cumhuriyetimizin ise 100'üncü yılını kutladığımız bu önemli seneyi bir dönüm noktası kabul eden Türkiye Innovation Week 2023, gelecek yüzyılda insanlığın inovasyona en çok ihtiyaç duyacağı 10 mega konuyu masaya yatırıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından gıda ve tarım teknolojilerine, sağlık ve eğitimin geleceğinden yapay zeka ve finansal teknolojilere kadar birçok kritik konu konferanslar ve panellerle ele alınıyor.

Etkinliğin sahnesinde Zorlu Enerji CEO'su İbrahim Sinan Ak, Ülker'in CEO'su Mete Buyurgan, Trendyol'un CEO'su Erdem İnan, Ticimax'in CEO'su Cenk Çiğdemli, Martı Kurucu Ortağı Sena Öktem, Meta Türkiye'den E-ticaret ve Çoklu Kanal Endüstrileri Grup Lideri Irmak Emekdaş, SpaceSide Kurucusu Remco Timmermans gibi önemli isimler izleyicilere ilham verici bir perspektif sunmaya hazırlanıyor.

Inovasyon nedir?

Türkiye Innovation Week, her yıl ilgiyle beklenen Keynote konuşmacıları ile bu yıl da dikkat çekiyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Dünya Ekonomik Forumu Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Magda Chelly, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Diyetisyen Şahika Ercümen, Kuantum Bilişim, Yapay Zeka, Derin Öğrenme Uzmanı Edgar Perez ve Film Yapımcısı, Çevre Aktivisti ve Sürdürülebilirlik Konuşmacısı Alexandra Cousteau gibi değerli isimler de Keynote Speaker olarak etkinlik programında yer alıyor.

Türkiye Innovation Week, sergi ve enstalasyon alanında; yeni medya, dijital sanatlar, biyo-sanat ve yapay zeka gibi çağdaş konu başlıklarını bir araya getiren ve ülkemizde dijital sanatın tanıtımında aktif rol oynayan Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi ve Mustafa Kemal Atatürk'e ait hatıraların yapay zeka uzmanları ve dijital sanatçılar tarafından veri heykeline dönüştürüldüğü "Bir Hayalin İnşası" eseri de sanatseverlerle buluşuyor.

Öğrencilere ve geleceğin liderlerine yönelik buluşma noktası Next Generation Zone'da ise 25 üniversite, 17 Teknopark ve Teknokent yer alıyor. Türkiye'nin en inovatif ve genç yapılanması İnovaTİM'e ait alanda ise öğrenciler projelerini sergileme imkanı yakalıyor. Bu alanda düzenlenecek olan GameJam etkinliğinde ise oyun geliştiriciler tam 3 gün boyunca nefes kesen bir yarışmada buluşuyor.

Bu yıl ilk kez kurulacak olan "InnovaZone Powered by TEB" alanı ise girişimcilik ekosistemini arkasına alarak Türkiye'yi girişimciliğin küresel merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. Girişimci, yatırımcı ve endüstri liderlerinin buluştuğu InnovaZone alanı aynı zamanda etkileşimli ve kapalı oturumlardan oluşan Master Class'lara da ev sahipliği yapıyor.

Tüm bu heyecan verici etkinliklerin bir parçası olmak için sınır tanımayanlar topluluğunda yerinizi alın, Türkiye'nin Yeni Yüzyılını ve dünyanın gelecek planını birlikte konuşalım. Ücretsiz online kayıt ve daha fazlası için: turkiyeinnovationweek.com