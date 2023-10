Türkiye'de her geçen gün elektrikli otomobil piyasası büyüyor. Her ay yeni bir marka Türkiye'de satışa başlıyor ve yeni şarj istasyonları, alt yapılar kuruluyor. Durum bu şekilde olunca geriye söylenecek tek bir şey kalıyor: Elektrikli otomobil almanın tam zamanı! İşte sizler için hazırladığımız "Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!" listemiz…

Tamamen elektrikli otomobil modelleri ve fiyat listeleri!

Türkiye 2022 yılında tamamen elektrikli otomobil pazar payını yüzde 168 büyütmeyi başardı ve 2023 yılında bu oran artmaya devam ediyor. Bu alanda talep büyük bir ivmeyle arttığı için ülkemize elektrikli araç modellerini getiren marka sayısı da her geçen gün artıyor. Peki şu anda tamamen elektrikli bir otomobil satın almak istediğimizde hangi markaları ve modelleri tercih edebiliriz? İşte Türkiye'de satılan elektrikli otomobil fiyatları…

Not: Fiyatlar 6 Ekim 2023 itibariyle kontrol edilmiştir.

Audi

ModelFiyat Q8 e-Tron Advanced 55 quattro5 milyon 522 bin 672 TLQ8 e-Tron S-Line 55 quattro5 milyon 612 bin 912 TLQ8 e-Tron Sportback Advanced 55 quattro5 milyon 641 bin 136 TLQ8 e-Tron Sportback S-Line 55 quattro5 milyon 731 bin 996 TLAudi e-Tron GT quattro7 milyon 323 bin 882 TLAudi RS e-tron GT quattro9. milyon 534 bin 301 TL

Mercedes-Benz

ModelFiyat EQA 250+2 milyon 360 bin TLEQA 350 4MATIC+2 milyon 830 bin TLEQB 250+2 milyon 450 bin TLEQB 350 4MATIC+2 milyon 950 bin TLEQC 400 4MATIC3 milyon 555 bin TLEQE 350 4MATIC3 milyon 741 bin TLEQE 53 AMG 4MATIC5 milyon 218 bin TLEQS 580 4MATIC5 milyon 974 bin TLEQS 53 4MATIC+6 milyon 777 bin 500 TL

BMW

ModelFiyat i4 eDrive40 M Sport4 milyon 482 bin TLi4 M505 milyon 196 bin 100 TLiX1 xDrive30 X-Line3 milyon 18 bin 400 TLiX1 xDrive30 M-Sport3 milyon 67 bin TLiX3 eDrive204 milyon 432 bin 400 TLiX3 eDrive305 milyon 275 bin 400 TLBMW iX xDrive40 First Edition Essence5 milyon 357 bin 700 TLBMW iX xDrive40 First Edition Sport5 milyon 393 bin 300 TLBMW iX xDrive50 First Edition Sport6 milyon 97 bin 100 TL

Citroën

ModelFiyat ë-C41 milyon 428 bin 900 TLë-C4 X1 milyon 479 bin 700 TLAmi One Electric369 bin 000 TLAmi Buggy399 bin 000 TL

Hyundai

ModelFiyat Kona 100 kW ProgressiveGüncelleniyor…Kona 150 kW ProgressiveGüncelleniyor…IONIQ 5 125 kW 4×2 ProgressiveGüncelleniyor…IONIQ 5 225 kW 4×4 ProgressiveGüncelleniyor…

Dacia

ModelFiyat Extreme Electric 65 bg969.000 ?

Jaguar

ModelFiyat I-Pace SE4 milyon 511 bin 140 TLI-Pace HSE4 milyon 989 bin 74 TL

Kia

ModelFiyat EV6 325 PS Otomatik 4×4 Prestige Long Range3 milyon 130 bin TLEV6 325 PS Otomatik 4×4 GT-Line Long Range3 milyon 500 bin TLEV6 585 PS Otomatik 4×4 GT3 milyon 850 bin TLNiro EV 204 PS Prestige2 milyon 400 bin TL

Renault

ModelFiyat ZOE E-TECH Intense R1351 milyon 348 bin 900 TLMEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp1 milyon 499 bin 000 TL

Mini

ModelFiyat Cooper SE Inspired1 milyon 418 bin 351 TL

Opel

ModelFiyat Corsa Elektrik1 milyon 226 bin 900 TLMokka Elektrik1 milyon 493 bin 900 TL

Seres

ModelFiyat Seres 3 Elektrikli SUV1 milyon 585 bin 198 TL

Skywell

ModelFiyat ET5 Long Range1 milyon 659 bin 898 TL

Volvo

ModelFiyat XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate2 milyon 417 bin 513 TLXC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate2 milyon 809 bin 513 TLC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate3 milyon 301 bin 916 TLC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate4 milyon 628 bin 620 TL

