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Türkiye, Aşı ve İlaç Çalışmalarında Önemli Bir Yol Kat Etti

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Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Türkiye'nin aşı ve ilaç çalışmalarında önemli bir yol kat ettiğini belirtti. Biyoteknoloji Günleri etkinliğinde sektör temsilcileriyle bir araya gelen öğrenciler, aşı çalışmaları ve biyoteknoloji alanındaki inovasyon ve kariyer olanakları hakkında bilgi aldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Türkiye'nin aşı ve ilaç çalışmalarında önemli bir yol kat ettiğini belirtti.

Genetik ve Biyoteknoloji Topluluğunca Türkan Sabancı Kültür Merkezinde "Biyoteknoloji Günleri" etkinliği düzenlendi.

Biyoteknoloji dünyasında inovasyon, büyüme ve kariyer olanakları ve aşı çalışmalarına ilişkin sunumların yaptığı etkinlikte öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Yalçın Kaya AA muhabirine, biyoteknoloji ve biyomühendisliğin çok geniş bir alana sahip olduğunu söyledi.

Bu alanda aşılar ve akıllı ilaçların güncel ve önemli konulardan olduğuna değinen Kaya, "Normalde bir aspirin kullanıldığında vücut birçok etkiyle karşılaşabiliyor ancak akıllı ilaçlar direk ağrıyan yere etki ediyor. Bunlar araştırılıp geliştiriliyor. Yine aşılarla ilgili önemli araştırmalar yapıldı. Bir pandemi yaşadık. Pandeminin etkilerini düşündüğümüzde bu anlamda biyoteknoloji olarak direkt nerede problem varsa onu direkt gidersin diye ilaç çalışmaları yapılıyor." dedi.

Kaya, Türkiye'nin aşı ve ilaç çalışmalarında önemli bir yol kat ettiğini vurguladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi Uzmanı Dr. Hivda Ülbeği Polat da pandemi döneminde Yerli aşı TURKOVAC dahil 7 aşı üzerinde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kaynak: AA / Teknoloji

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