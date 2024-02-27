TSMC, Japonya'da İlk Fabrikasını Açtı

Son dönemde büyük bir atılım yapan çip üreticisi TSMC, ilk Japonya fabrikasını resmen açtı. Kumamoto şehrindeki açılışa ekonomi bakanı Ken Saito başta olmak üzere birçok üst düzey devlet görevlisi katıldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Mark Liu ve kurucusu Morris Chang'in de hazır bulunduğu organizasyon, ülkede devasa bir heyecan yarattı.

Bu fabrikanın büyük ölçüde otomotiv ve akıllı telefon sektöründe kullanılacak çipler üretmesi bekleniyor. Kısa bir test sürecinden sonra seri üretime başlayacak olan fabrika, TSMC'nin ülke dışındaki ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. İşte tüm detaylar…

TSMC, Japonya faaliyetlerine start veriyor

Fabrikanın üretiminden en çok Japon devler Sony ve Renesas'ın yararlanacağı belirtiliyor. Ülkenin başbakanı Fumio Kishida konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu açılıştan duyduğu memnuniyeti belirtirken, çip sektörüne yaptıkları maddi desteği son hızla sürdüreceklerinin altını çizdi.

Ayrıca Kishida, yine Kumamoto'da açılması planlanan ikinci TSMC fabrikası için de gereken kolaylığı sağlayacaklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde hükümetin bu fabrika için tam 4.86 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Nvidia'nın çipleri paylaşılamıyor!

TSMC yönetimi açılıştan hemen önce, ülkedeki yatırımlarını iki katına çıkarıp 20 milyar dolar olarak güncellediklerini açıklamıştı. 2027 yılının sonlarına doğru üretime geçmesi planlanan ikinci fabrikanın, yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılan özel çipler konusunda uzmanlaşacağı konuşuluyor.

Teknoloji alanındaki liderliğini son yıllarda kaybeden Japonya, eski günlerine dönebilmek için büyük bir bütçe ayırmış durumda. Başarılı olup olamayacaklarını ise zaman içinde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Japonya'nın stratejisi doğru mu? TSMC ülkedeki girişimlerinde başarılı olabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.