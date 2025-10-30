Tolga Akkoç: Üretimde Sürdürülebilir Verimlilik için Doğru Teşhis ve Disiplinli Uygulamalar Gerekiyor

SAVUNMA, ileri imalat ve tüketici donanımı projelerinde sıfırdan fabrika kurulumu ve mevcut tesislerde verimlilik ve dijitalleşme danışmanlığı veren Ankara merkezli Moment Bilişim'in Kurucusu ve Üretim Müdürü Tolga Akkoç, "Üretim süreçlerinde sürdürülebilir verimlilik artışının yüksek yatırımlarla değil; doğru teşhis ve disiplinli uygulamalarla mümkündür. Başarı, standart adımların tekrarlanmasından gelir" dedi.

Bugüne kadar birçok fabrikanın devreye alınma sürecinde görev aldıklarını söyleyen Akkoç, "Makine parkurunu büyütmeden, yalnızca doğru akış, ölçüm ve iş istasyonu düzenlemeleriyle yüzde 20'nin üzerinde kapasite artışı sağladığımız hatlar oldu. Aslında her işletmede, keşfedilmeyi bekleyen basit ama etkili fırsatlar var" diye konuştu.

'HATTIN TOPLAM HIZINI EN YAVAŞ İSTASYON BELİRLER'

Akkoç, "Hattın toplam hızını en yavaş istasyon belirler. Bu darboğazı bulmak için karmaşık yazılımlara gerek yok. Gün boyunca her istasyonun saat başına ürettiği parça sayısını basit bir çizelgeye işlediğinizde, en düşük sayı neredeyse darboğaz odur. Bu noktalarda sıklıkla iki temel sorun görülür: Ayar süresi uzundur veya parça bağlama, yerleştirme tekrarlanabilir değildir. Küçük bir bağlama aparatının eklenmesi, görev adımlarını sadeleştirme ya da operatörün gereksiz hareketlerini azaltma, tüm hattın çıkışını beklenenden daha çok artırabilir" ifadelerini kullandı.

'HER GÜN 10 DAKİKALIK KISA TOPLANTILAR YAPMAK GÜNDEMİN DAĞILMASININ ÖNÜNE GEÇEBİLİYOR'

Türkiye'nin savunma, teknoloji ve tüketici ürünleri sektörlerinde Ar-Ge ve seri üretimler yapan Akkoç, "Karmaşık analizler ya da pahalı danışmanlıklar olmadan da üretim hattının neresinde tıkandığınızı anlayabilirsiniz. Hatta çoğu zaman, sadece iş istasyonlarında geçirilen zamanı gözlemleyerek dahi en büyük kazanç fırsatlarını tespit etmek mümkün. Örneğin bağlama aparatına konulacak bir dayama pimi bile üretimi saatlerce hızlandırabilir. İstasyonlar arasındaki yarı mamul birikimi kontrol dışına çıktığında, bekleme süresi uzuyor. İlerleme görünürlüğü kayboluyor ve hatalar gizleniyor. Bu noktada basit bir üst sınır belirlemek gerekiyor. Söz konusu kural, üretimi yavaşlatmak için değil, akışı artırmak için konuyor. Çünkü birikim azaldıkça malzeme daha çabuk dolaşıyor ve termin tarihleriniz daha tutarlı hale geliyor. Öte yandan ekiplerle her gün 10 dakikalık kısa toplantılar yapmak gündemin dağılmasının önüne geçebiliyor. Vardiya başında tek bir panoda üç rakamı görünür kılıyor: Günlük hedef, sonuç ve sapma nedeni" dedi.

Tedarikçiden gelen parçaların kontrol edilmeden hatta alınmasının, ilerleyen safhalarda kalite ve zaman kaybına neden olduğunu söyleyen Akkoç, "Tüm üretimi kilitleyen yanlışların neredeyse yarısı, hatalı parçanın hatta alınmasından kaynaklanıyor. Oysa girişte ölçümle yakalanan bir hata, sadece parça değil; onlarca saatlik üretim süresini de kurtarıyor" diye konuştu.

Akkoç, geliştirdiği ScrollUp adlı taşınabilir ekran sisteminin A' Design Award ödülünü kazandığını ifade etti. Akkoç, ayrıca tamamen kendi tasarımı olan Burrus kahve öğütücüsüyle Kickstarter'da 47 bin doların üzerinde fon topladığını belirtti. Akkoç, "Bu adımlar, büyük yatırım gerektirmeden hız, kalite ve teslim güvenilirliğini birlikte iyileştiriyor. Asıl başarı, bir defalık büyük sıçramalardan değil; küçük, anlaşılır ve standart hale getirilmiş adımların her gün tekrarlanmasından geliyor. Öyle ki ben de üretim dünyasında geçen 15 yılı aşkın kariyerimde, yalnızca teknik çözümler değil, sahada karşılığı olan uygulamalar geliştirmeye odaklandım. Mekanik tasarımdan CNC tabanlı üretim kurulumuna, Ar-Ge'den seri üretime kadar uzanan bu süreçte, birçok farklı ölçek ve sektörde projeleri uçtan uca yönetme fırsatı buldum. Paylaştığım basamaklar da teorik yaklaşımların değil, sahada test edilmiş ve sonuç alınmış uygulamaların bir özeti. Amacım üretim hatlarında hız, kalite ve öngörülebilirliği artırmak isteyen tüm profesyonellere, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir iyileştirme çerçevesi sunmak" ifadelerini kullandı.