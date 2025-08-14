Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ürün gamını genişletiyor. Büyük ilgi gören T10X SUV modelinin ardından, fastback tasarımlı ikinci modeli T10F, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Eylül ayında ön siparişe sunulacak olan T10F, 600 kilometreye varan menzil ve hızlı şarj teknolojisi gibi üstün teknolojik özelliklere sahip.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen TOGG'un T10F modeli için geri sayım başladı.

T10X SUV modelinin ardından şimdi de T10F Fastback model araç yollara çıkacak. Sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle dikkati çeken T10F, eylül ayında ön siparişe sunulacak.

Kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak olan model, tam şarjla 600 kilometreye varan bir menzil vaat ediyor. Ayrıca, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryası 30 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabilecek.

GÜVENLİK SEVİYESİ 5 YILDIZ

Sürüş güvenliği ve konforun ön planda tutulduğu T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik performansını değerlendiren Euro NCAP testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. Araçta yer alan gelişmiş sürüş destek sistemleri, kullanıcılarına en üst düzeyde güvenli bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor.

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

ENERJİ AKTARIMI DA YAPABİLECEK

Kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden veya anahtar kartlarını kullanarak cihazlarını çalıştırabilecek.

Modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilmesi olacak. "Cihazdan cihaza şarj" teknolojisi sayesinde T10F, enerji aktarımı yapabilecek.

AVRUPA'DA DA SATILACAK

T10F ile birlikte sadece Türkiye'de değil, Avrupa pazarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

5 kuruş etmez pilli araba.:::)))

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme113
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

Adına baktığım zaman hiç şaşırmadım senelerdir çevremde kaç kişi kullanıyor gayette memnunlar…

yanıt41
yanıt5
Haber YorumlarıMehmet Kor:

senlik bi durum yok zaten elektriğe para vermiyorsunuz, mazot da kaçak

yanıt33
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt:

Halkin alabilecek butcesine uygun olursa Guzel olur...Or.Almanya önce halkinin alabilecegi araba uretir..Bizde de önce halkin alim gucune hitap etmeli...Devlet Baba lutfen bu uygulamayi yapin.

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Almanya ile kendini kıyaslama.. sen 3. dünya ülkesisin, git kendini mısır cezayir fas gibi ülkelerle kıyasla.. Almanya seni ekonomik olarak 30 kere satın alır.

yanıt25
yanıt21
Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

People should .. walk .. with their .. god given ., legs. There is no need for a .. car.

yanıt2
yanıt53
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar çıldıracak! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçeceği iddia edilen 9 belediye başkanı

Erdoğan işareti verdi! İşte AK Parti'ye geçecek 9 belediye başkanı
'Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin' diyen vatandaşın isyanı olay oldu

"Karınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
title