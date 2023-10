2020 yılında piyasaya sürülen The Last of US Part 2 için Remastered versiyonunun geleceği ortaya çıktı. Naughty Dog'un bir çalışanının LinkedIn profilinde yer alan bilgilere göre oyunun geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi.

The Last of US Part 2 Remastered Yolda Olabilir

2020 yılında piyasaya sürülen ve en iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan The Last of US Part 2 için oyuncuları sevindiren önemli bir bilgi ortaya çıktı. Buna göre The Last of US Part 2 Remastered yolda olabilir. İşte ayrıntılar…

The Last of US Part 2'nin Remastered versiyonu yolda olabilir!

The Last of US Part 2'nin geliştiricisi Naughty Dog'un bir çalışanı aracılığıyla oyunun Remastered versiyonunun geleceği ortaya çıktı. Bilmeyenler için Remastered, eski oyunların grafiklerinin, mekaniklerinin ve seslerinin yenilenmesine denir.

Oyunun Remastered versiyonunun çıkacağı, Naughty Dog'un bir çalışanın LinkedIn profilinde ortaya çıktı. Adı bilinmeyen bu çalışanın iş deneyimi kısmında The Last of US Part 1'in ekibinde bulunduğu bilgisi zaten mevcutken, The Last of US Part 2 Remastered'in ise geliştirilme aşamasında olduğu bilgisi yer aldı.

Bildiğiniz üzere The Last of US Part 2 şu anda yalnızca PlayStation 4 konsolda oynanabiliyor. Fakat eğer Remastered sürümü çıkarsa, PlayStation 5 platformu için de çıkış yapabilir. Bu noktada beklentiler oldukça yüksek.

The Last of US Part 2'nin yayıncılığını üstlenen Sony, Remastered sürümü ile ilgili bir açıklama yapmadı. Naughty Dog'un yakın zamanda şirket içi küçülme kapsamında 25 çalışanını işten çıkarttığını düşünürsek, oyunun çıkış yapması biraz zaman alabilir. Şirketin yakın zamanda resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

The Last of US Part 2 konusu

Post-apokaliptik bir dünyada geçen The Last of US Part 2, mutasyona uğramış bir mantar türü nedeniyle insanlığın başına gelen büyük felaketi anlatıyor. Söz konusu yapım, hikaye bakımından serinin birinci oyunu The Last of US Part 1'den 5 yıl sonrasını takip ediyor.

