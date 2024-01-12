TFF, Süper Lig maçlarında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig maçlarında Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanmaya başlayacaklarını resmen açıkladı. Federasyonun resmi paylaşımlardaki açıklamaya göre söz konusu sistem, 20. hafta müsabakalarından itibaren devreye alınacak.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir?

TFF'nin açıklaması sonrasında, birçok futbolsever Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir sorusunu sormaya başladı. Federasyon bu kapsmda sistemin teknik detaylarına da yer verdi. Buna göre stadyumlardaki özel kameralar, futbolcuların vücutlarının 29 farklı noktasını tarayıp görüntüleri anlık olarak VAR merkezine iletecek.

FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan… pic.twitter.com/6r2OtzBd6o — TFF (@TFF_Org) January 12, 2024

Hakemler ise bu görüntüler ışığında ofsayt kararlarını daha hızlı verebilecek. Yarı otomatik olarak adlandırılma sebebi ise son kararın hakeme bağlı olmasından kaynaklanıyor.

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Taranan pozisyonlar ayrıca üç boyutlu animasyonlar halinde yayıncı kuruluşlar aracılığıyla seyircilere aktarılacak. Böylece ofsayt pozisyonları tüm izleyiciler tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek.

Söz konusu açıklamada, "FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve Serie A'da kullanılan Yarı Otmatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak" denildi.

TFF, sistemin altyapı ve test aşamalarının tamamlandığını, hakemlere yönelik eğitimlerin de verildiğini ifade etti. Amacın daha şeffaf kararlar almak ve ofsayt tartışmalarını en aza indirmek olduğu bildirildi. Sistemle birlikte Süper Lig maçlarının seyir zevkinin artması bekleniyor.

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