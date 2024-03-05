Tesla Fabrikası Yangın Nedeniyle Üretime Ara Verdi

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tesla fabrikası, talihsiz bir olaydan dolayı üretimine ara vermek zorunda kaldı. Bölgeye yakın bir elektrik direğinin alev alması sonucunda, fabrika çevresinde küçük çaplı bir yangın çıktı.

Elektriklerin de gitmesinin ardından üretim tamamen dururken, çalışanlar arasında büyük bir panik yaşandı. Herhangi bir can kaybının olmadığı olayın ardından tüm fabrika personeli evlerine gönderilirken, fabrikanın tekrar üretim sürecine girmesi için yapılan çalışmalar son hız devam ediyor. İşte tüm detaylar…

Tesla fabrikası can pazarına sahne oldu!

Güvenlik güçleri böyle bir olayın kendiliğinden ve tesadüf eseri oluşamayacağını, olası bir kundaklama girişiminden şüphelendiklerini söylüyor. Bölge yetkilisi Michael Stuebgen yaptığı açıklamada, Alman yasalarının bu talihsiz olayın tüm failleri için en uygun cezayı vereceğini belirtti.

Stuebgen ayrıca, olayın gerçekten bir kundaklama olup olmadığından halen emin olmadıklarını da sözlerine ekledi. Bazıları ise, baş şüpheli olarak Tesla'yı zaman zaman acımasızca protesto eden iklim aktivistlerini gösteriyor. Fakat bununla ilgili şu an için herhangi bir kanıt mevcut değil.

Tesla yönetimi Berlin fabrikasının genişliğini 2 katına çıkarmak için gerekli çalışmalara başlarken, Alman aktivistler bu durumu fabrika çevresinde kamp yaparak protesto ediyor. Bu yapı için bir sürü ağacın kesileceğini söyleyen çevreciler, bu duruma bir dur denmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Robin Wood isimli aktivist grubun basın sözcüsü, meydana gelen yangından hiçbir haberlerinin olmadığını ve bu olaya oldukça şaşırdıklarını söyledi.

Tesla için büyük suçlama!

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