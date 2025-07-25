Tesla'dan ÖTV hamlesi! siparişi olanların fiyatı korunacak

Elektrikli otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) oranlarında yapılan güncellemenin ardından Tesla, mevcut sipariş sahiplerini sevindiren bir karara imza attı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, siparişi bulunan müşterilerin baz fiyatlarının korunacağı, yalnızca yeni ÖTV oranının bu fiyata yansıtılacağı belirtildi. Bu adımın, iyi niyet göstergesi olarak atıldığı vurgulandı.

Öte yandan, faturası kesilen ve ÖTV'si ödenmiş araç sahipleri bu değişiklikten etkilenmeyecek. Siparişe dair tüm gelişmeler, kullanıcılarla Tesla uygulaması üzerinden paylaşılmaya devam edecek.

Tesla ayrıca, ÖTV kaynaklı değişiklikler nedeniyle Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemelerinin duraklatıldığını, yeni listeleme tarihinin ise en kısa sürede duyurulacağını belirtti.

Tesla, "Heyecan dolu yolculuğumuza birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz" diyerek kullanıcılarına mesajını iletti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Düzenlemesi Hakkında

– Elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan güncelleme sonrasında, siparişi bulunan müşterilerimizin baz fiyatı korunacak olup, yalnızca güncel ÖTV oranı bu fiyata yansıtılacaktır. Bu yaklaşım, iyi niyet göstergesi olarak mevcut siparişi olan müşterilerimizin fiyatlarını koruma kararıyla alınmıştır.

– Faturası kesilmiş ve ÖTV'si ödenmiş olan müşterilerimiz bu değişiklikten etkilenmeyecektir. Siparişinizle ilgili güncellemeleri Tesla uygulaması üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz.

– ÖTV güncellemesinden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, Temmuz ayı için planlanan web sitesi listelemeleri duraklatılmıştır. Yeni listelemelerin ne zaman yayına alınacağını en kısa sürede paylaşacağız; Lütfen takipte kalın.

Teşekkür ederiz, heyecan dolu yolculuğumuza birlikte devam etmek için sabırsızlanıyoruz!" Tesla'nın yeni fiyat listesinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin detayların en kısa sürede paylaşması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Yeni düzenleme kapsamında, elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı. Şarj edilebilir hibritlerde bu oran yüzde 45 olurken, içten yanmalı motorlu araçlarda ÖTV oranları yüzde 70'ten başlayarak yüzde 220'ye kadar yükseltildi. Pick-Up tipi araçlarda ise oran, yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra Tesla Model Y'lerde fiyat artışı bekleniyordu. Beklenen Tesla Model Y fiyatları şu şekilde;

Tesla Model Y Arkadan Çekiş 1 milyon 866 bin 203 liradan 2 milyon 120 bin 684 liraya,

Tesla Model Y Long Rande Arkadan Çekiş 2 milyon 662 bi 783 liradan 2 milyon 948 bin 78 liraya,

Tesla Model Y Long Range 4 Çeker 3 milyon 465 bin 581 liradan 3 milyon 790 bin 772 liraya çıkması öngörülüyor.