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İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesi terör saldırısının hedefi olan Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, yürüttüğü projelerle güvenlik güçlerine güç katarak, ülkenin dışa bağımlılığını azaltmasını sağladı. Türkiye'nin havacılıktaki gücü olan TUSAŞ başta Türkiye'yi 5. nesil uçak üretebilen az sayıda ülke arasına sokacak Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere birçok önemli proje yürütüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Teröristlerin TUSAŞ personelinin vardiya değişimi sırasında saldırdığı öğrenildi. Hain terör odaklarının hedefi olan TUSAŞ, ürettiği hava araçlarıyla Türkiye'nin havacılıktaki gücü olarak önemli bir yere sahip. İşte teröristlerin hedefi olan TUSAŞ'ın güvenlik güçlerine güç katan ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltan projeleri...

TERÖRÜN HEDEF ALDIĞI TUSAŞ TÜRKİYE'NİN HAVACILIKTAKİ GÜCÜ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesi terör saldırısının hedefi olan Türk savunma ve havacılık sanayisinin lider şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), başta Türkiye'yi 5. nesil uçak üretebilen az sayıda ülke arasına sokacak Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere birçok önemli proje yürütüyor. 1973'te kurulan TUSAŞ, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu hava araçlarının tasarım, üretim ve modernizasyonunun yanı sıra ihracat faaliyetleri yürütüyor.

Şirket bugüne kadar hayata geçirdiği önemli projelerle Türk savunma sanayisinin güçlenmesine büyük katkı sağladı. Şirketin koordinasyonunda üretilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, T70 Genel Maksat Helikopteri, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları gibi hava platformları güvenlik güçlerine hizmet veriyor. HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı, HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ve GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri gibi ürünler envantere girmek için gün sayıyor, insansız savaş uçağı ANKA III'ün testleri de yoğun şekilde sürüyor.

TUSAŞ KAAN'IN DA MİMARI

Şirketin en önemli projelerinden biri de yapım süreci devam eden Milli Muharip Uçak KAAN, ülkenin havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. KAAN projesi sayesinde Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girme yolunda önemli bir adım atıyor. KAAN, Türkiye'yi, dünyada 5. nesil uçak üretebilen az sayıdaki ülke arasına sokacak.

Proje, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını güçlendirerek, dışa bağımlılığını azaltacak. KAAN'ın 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi hedefleniyor. TUSAŞ, dünya çapında da dikkati çeken başarılara imza attı. Şirket, son olarak Azerbaycan'ın envanterinde yer alan Su-25 uçaklarının modernizasyonunu yaparak bu ülkeye teslim etti.

İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kahramankazan Havacılık Teknoloji Ekonomi Savunma Türkiye Ankara Terör TUSAŞ

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Yorumlar (1)

Aydin Ayaydin:

"eger pkk ile uzlasmassaniz bakin neler olur haaa" algisi yaratmaya calisiyorlar

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