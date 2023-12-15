Tek depo ile 1.000 KM: Honda CR-V e: HEV inceleme!

Honda'nın yeni CR-V e: HEV modeli, gelişmiş hibrit teknolojisiyle dört tekerlekten çekiş performansını bir araya getirerek öne çıkıyor. Tek depo ile 1.000 km yol kat eden Honda CR-V e: HEV inceleme sizlerle.

Honda CR-V e: HEV inceleme

Avrupa'da ilk kez sunulan Honda SENSING 360 adlı Gelişmiş Sürüş Destek Teknolojileri paketiyle güvenlik açısından segmentinin lideri olma iddiasında bulunuyor. Yenilenen 6. nesil CR-V, Advance donanım paketiyle birlikte Kanyon Mavi, Metalik Kristal Beyaz ve Sedefli Kristal Siyah renk seçenekleriyle 16 Aralık 2023 Cumartesi günü 3 milyon TL fiyatla Honda bayilerinde yerini alacak.

Yeni CR-V e: HEV, Honda'nın hibrit SUV ailesini genişleten bir üye olarak, büyüyen boyutları, değişen tasarımı, yakıt verimliliği, konforu ve genişletilmiş donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle, Honda SENSING 360 gibi bir paketin bu segmentte sunulması, sürüş güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Araç, daha keskin hatlara sahip bir tasarımla güçlendirilmiş ve önceki modellere göre daha uzun ve geniş bir yapıya kavuşmuş. İç mekanında geniş bagaj kapasitesi, ferah bir atmosfer ve arka koltuklardaki diz mesafesi gibi özelliklerle çok yönlü bir SUV deneyimi sunuyor.

CR-V e: HEV'in performansı, geliştirilmiş e: HEV teknolojisi sayesinde etkileyici bir denge sunuyor. Bu teknoloji, güçlü bir benzinli motor ve çift elektrik motorlu otomatik şanzımanla entegre bir şekilde çalışarak yüksek tork ve hızlanma yetenekleri sunuyor. Ayrıca, bu performansın yanında düşük emisyon ve yakıt tüketimi sağlayarak çevre dostu bir sürüş vaat ediyor.

İç mekan tasarımında, kullanışlı kontrol paneli, büyük bilgi-eğlence ekranı ve premium malzemelerle oluşturulan konforlu bir atmosfer bulunuyor. Özellikle, geniş bagaj kapasitesi ve kullanım kolaylığı sağlayan detaylar, aracın işlevselliğini artırıyor.

Yeni CR-V e: HEV'in şasisindeki yenilikler, yolculara güvenli ve konforlu bir sürüş sunmayı hedefliyor. Daha kontrollü bir sürüş için güncellenen direksiyon ve süspansiyon bileşenleriyle dinamik bir deneyim sunuyor. Ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemi ve farklı sürüş modlarıyla da çeşitli yol koşullarına uyum sağlayabiliyor.

Gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış olan CR-V e: HEV, özellikle Honda SENSING 360'ın getirdiği özelliklerle trafikte daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu özellikler arasında çarpışmayı azaltan sistemler, trafik işaretlerini tanıma ve sürücüyü bilgilendirme gibi özellikler yer alıyor. Pasif güvenlik önlemleri arasında ise çeşitli hava yastıkları bulunuyor.

Honda'nın bu yeni CR-V e: HEV modeli, hibrit teknolojisinin performansı ve güvenliği bir arada sunarak SUV segmentinde iddialı bir konuma sahip olmayı hedefliyor.

Honda CR-V e: HEV teknik özellikleri

Motor

Motor Tipi: e: HEV 2.0 L

Hacim (cc): 1993

Çap ve Strok (mm): 81 x 96,7

Sıkıştırma Oranı: 13.9 +/- 0.25

Subap Mekanizması: 4 Valf

Emisyon Standardı: EURO-6D

Performans

Benzinli Motor Maksimum Güç: 109 kW (148 PS) @ 6.100 d/d

Benzinli Motor Maksimum Tork: 189 Nm @ 4.500 d/d

Elektrik Motoru Maksimum Güç: 135 kW (184 PS)

Elektrik Motoru Maksimum Tork: 335 Nm

Hızlanma 0 – 100 km/s: 9,5 sn

Maksimum Sürat: 187 km/s

Yakıt Tüketimi (WLTP)*

Düşük (g/km): 129

Orta (g/km): 132

Yüksek (g/km): 136

Çok Yüksek (g/km): 183

Birleşik CO2 Emisyonu: 151 g/km

Birleşik Yakıt Tüketimi: 6,7 L/100km

Ebatlar

Uzunluk: 4706 mm

Genişlik: 1866 mm

Genişlik (Aynalar Dahil): 2152.6 mm

Yükseklik: 1684 mm

Aks Mesafesi: 2700 mm

Ön Tekerlek İzi: 1612 mm

Arka Tekerlek İzi: 1638 mm

Depolama

Yakıt Deposu: 57 L

Bagaj Hacmi: 579 L

Bagaj Kapasitesi (Arka Koltuk Yatık): 1634 L

Ağırlık: 1875 kg

Motor Tipi ve Diğer Özellikler

Motor Tipi: i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive)

Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)

Frenler: Ön: Hava Soğutmalı Disk / Arka: Disk

Süspansiyon: Ön: Viraj Demirli ve Helezonlu MacPherson Amortisör, Arka: Çok Noktadan Bağlantılı Bağımsız Süspansiyon, Viraj Denge Çubuklu

Şanzıman: E-CVT – Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman

Çekiş: Elektronik Dört Çeker (AWD)

Lastikler: 235/60 R18