Sular durulmuyor! Microsoft, Sony'yi yalancılıkla suçladı

Microsoft,'un Activision Blizzard'ı bünyesine katma girişimi, oyun sektöründe oldukça büyük bir yankıya neden oldu. Bu yankının en önemli etkisi ise oyun şirketlerinden biri olan Sony tarafında oldu. Bugün ortaya çıkan haberle birlikte Microsoft ve Sony arasındaki rekabet de arttı. Microsoft, şirketi Activision Blizzard'ı satın almasının onaylanması durumunda AB düzenleyici kurumuna yalan söylemekle suçladı.

Microsoft, Sony'yi yalan söylemekle suçladı

Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın alacağı haberi, ilk çıktığı andan itibaren dikkat çekti. Bununla birlikte hem oyun sektöründe hem de oyunseverler tarafından tartışılmaya devam etti. En büyük etki ise Sony tarafında görülüyor. Gün geçtikçe iki şirket arasındaki rekabeti artırmaya devam eden bu olayda ise yeni bir iddia ortaya çıktı.

Microsoft, Sony'yi Activision Blizzard'ı satın almasının onaylanmasıyla birlikte Call of Duty'i PlayStation"da tutma konusunda AB düzenleyici kurumuna yalan söylemekle suçladı. İddialara göre Sony CEO'su Jim Ryan, rakiplerinin niyetleriyle ilgili endişelerini ifade etmek için rekabetten sorumlu Avrupa komisyonu üyesi Margrethe Vestager ile bir araya geldi.

Microsoft bir platformun daha fişini çekiyor

Bu görüşmenin ardından Microsoft'un iletişimden sorumlusu olan Frank X. Shaw, dikkat çeken iddialarla ortaya çıktı. Sorumluya göre Sony, AB düzenleyicilerine, şirketin Call of Duty için eşitlik teklif etmeye istekli olmadığını ifade etti. Ayrıca Shaw, bu durum için şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz."

Konuyla ilgili Shaw, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Sony'ye zaman, içerik, özellikler, kalite, oynanabilirlik ve oyunun diğer tüm yönlerinde eşitlik sağlayan 10 yıllık bir anlaşma teklif ettik." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Microsoft'un yaptığı teklifi sözleşme, anlaşma ya da düzenleyici yoluyla uygulamaya hazır olduğunu da ekledi.

I hear Sony is briefing people in Brussels claiming Microsoft is unwilling to offer them parity for Call of Duty if we acquire Activision. Nothing could be further from the truth. 1/4 — Frank X. Shaw (@fxshaw) January 28, 2023

İletişim sorumlusu Shaw, Microsoft'un niyetini de belirtti. "Sony, konsol pazarında lider ve PlayStation oyuncularını Call of Duty ekosisteminin dışında tutmamız mantıksız olur. Amacımız, Call of Duty'i ve Minecraft'ta yaptığımız gibi diğer oyunları dünyanın her yerinden daha fazla insanını erişebileceği hale getirmek."

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