Star Trek filmi gerçek oluyor! Meta'dan yapay zeka atağı

Hokkien dilini İngilizce'ye anlık olarak çevirebilen yapay zeka destekli teknolojisini tanıtıldı. Meta tarafından geliştirilen ve akıllı çeviri sistemi olarak adlandırılan teknoloji, akıllara Star Trek filminde yer alan Universal Translator (Evrensel Çevirmen) cihazını getirdi.

Hokkien, Çin'de Fujian'ın güneydoğu kesiminde yaygın olarak konuşulduğu Minnan bölgesine özgü ve orijinli bir Güney Min dili olarak biliniyor. Çin, Tayvan, Malezya, Singapur ve Filipinler'de 45 milyondan fazla insan tarafından kullanılan Hokkien, standart bir yazılı sistemi olmayan sözlü diller arasında yer alıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bir Facebook gönderisinde dil çevirme teknolojisini tanıtan video paylaştı.

Meta, yapay zeka destekli akıllı çeviri sistemi geliştirdi

Geliştirilen projede, diğer yapay zeka destekli çeviri uygulamalarında da olduğu gibi NLP (natural language processing) tekniği kullanıldığı açıklandı. Metinlerin yapay zeka ile eğitildiği NLP yöntemi, ekstra cümle ve kelimeler ile desteklenerek daha iyi hale getirilebiliyor.

Hokkien dilini bilen profesyonel çevirmen sayısının azlığı ve İngilizce'ye çeviri yapılan çok az kayıtlı veri olması Hokkien'in yapay zeka uygulamalarındaki önemini artırıyor. Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, Hokkien benzeri dillerin yapay zeka sayesinde günümüzde daha fazla kişiye ulaşması işten bile değil.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Hokkien çeviri modeli hala devam eden bir çalışma olmasına ve bir seferde yalnızca bir tam cümleyi çevirebilmesine rağmen, diller arasında eşzamanlı çevirinin mümkün olduğu bir geleceğe doğru bir adımdır. Öncülük ettiğimiz teknikler, diğer birçok yazılı ve yazılı olmayan dile genişletilebilir." ifadeleri yer alıyor.

Meta, dil bariyeri sorununu ortadan kaldırabilmek için yapay zeka uygulamasını eğitirken İngilizce ve Hokkien arasında bir aracı olarak yazılı Mandarin kullandı. Meta araştırmacısı Juan Pino, "Ekibimiz önce İngilizce veya Hokkien konuşmasını Mandarin metnine çevirdi, ardından Hokkien veya İngilizce'ye çevirdi – hem insan ek açıklamalarıyla hem de otomatik olarak. Daha sonra, AI modelini eğitmek için kullanılan verilere eşleştirilmiş cümleler eklediler." dedi.

We're developing AI to help eliminate language barriers in the metaverse, so eventually you can talk to almost anyone with the help of real-time speech translations. ???https://t.co/laNZKT7dV3 pic.twitter.com/SA2b6KfRpC — Meta (@Meta) October 19, 2022

Şirket ayrıca çevirileri kontrol etmek için Hokkien konuşmacılarıyla çalıştıklarının altını çizdi. Bununla birlikte Meta tarafondan geliştirilen modeller, veriler ve araştırmalar diğer araştırmacıların kullanması için açık kaynaklı olarak paylaşıldı.