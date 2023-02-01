Spotify Premium üyelik ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Spotify, dünyada en çok kuallanılan müzik uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama premium abonelik ücretleri ile birlikte kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunuyor. Şirket, şubat ayından itibaren Spotify Premium abonelik ücretlerine zam yapılacağını açıkladı.

Spotify Premium üyeliklerine yüzde 42 zam

Son dönemde birçok şirkette olduğu gibi Spotfiy da abonelik ücretlerine zam yaptı. Yapılan zamın ardından Bireysel, Duo, Aile ve Öğrenci paketleri şubat ayı ile birlikte yeni abonelik ücretleri ile sunulacak. Fiyatlara ortalama yüzde 42 zam yapılmış durumda.

Buna göre yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 14,99? TL, bireysel üyelikler 29,99 TL, aile üyelikleri ise 49,99? TL yükseldi.

Öğrenci: 14,99 TL/ay (Eski fiyat 10,49 TL)

Bireysel: 29,99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL)

Duo: 39,99 TL/ay (Eski fiyat 27,99 TL)

Aile: 49,99 TL/ay (Eski fiyat 34,99 TL)

Spotify'ın en çok dinlenen rapçisi engellendi!

Son dönemde yaşanan pandemi ve enflasyon koşulları nedeniyle bir çok teknoloji şirketi abonelik hizmetlerinin fiyatlarını artırmaya gitti. Bunun yanı sıra birçok şirket küçülmeye giderek önemli sayıda işçisinin de görevine son veriyor. Spotify da bu şirketler arasında girmiş durumda.

2022'de Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar

UZI

cakal

Ezhel

Lvbel C5

Sefo

Sezen Aksu

Batuflex

Motive

Duman

Emir Can İğrek

2022'de Türkiye'de en çok dinlenen albümler

UZI – EL CHAVO

UZI – Kan

Lvbel C5 – C5MODE

Güneş – Atlantis

cakal – Paradoks

Dolu Kadehi Ters Tut – Karanlık

Motive – 22

Rei 6 – Dibe İniyorum

Yüzyüzeyken Konuşuruz – Akustik Travma

No.1 – Kron1k

Tüm dünyada olduğu gibi Spotify'ın Türkiye'de de önemli sayıda kullanıcısı bulunuyor. Güncellenen Spotify Premium abonelik ücretlerine kullanıcıların ne tepki vereceği ise merak konusu. Peki siz zamlı Spotify Premium ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.