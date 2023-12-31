SpaceX, 2023 yılında 97 fırlatma gerçekleştirerek rekor kırdı

SpaceX, bu yılı Falcon roketleri için şaşırtıcı bir şekilde 97 fırlatmayla kapattı. Bu, şirketin geçen yıl gördüğü 60 fırlatmaya kıyasla büyük bir artış. Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket bu rekoru kırabilmek için tam 3 saat arayla iki adet roket fırlattı.

SpaceX bir Falcon Heavy bir de Falcon 9 fırlattı

Perşembe gecesi fırlatma şirketi Florida'dan yörüngeye iki roket daha gönderdi. Bunlardan biri, ABD ordusunun X-37B uzay mekiğini NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasından taşıyan dünyanın ticari hizmetteki en güçlü roketi olan Falcon Heavy idi. Üç saatten kısa bir süre sonra, SpaceX'in güçlü Falcon 9 fırlatıcısı, 23 Starlink İnternet uydusundan oluşan yük ile havalandı.

Fırlatmanın ardından Falcon Heavy'nin iki yan iticisi ve Falcon 9'un ilk aşaması yeniden kullanılmak üzere Dünya'ya geri indi. Bunlar, SpaceX'in 2023'teki son fırlatmalarıydı. SpaceX, 2023 yılını 91'i Falcon 9, 5 tanesi Falcon Heavy roketi ve yeni Super Heavy-Starship roketinin iki test fırlatması dahil olmak üzere 98 uçuşla kapattı. Bu uçuşlar Florida, Kaliforniya ve Teksas'taki dört fırlatma rampasında gerçekleşti.

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, şirketin 2022'deki önceki rekoru olan 61 fırlatma hedefini bu yıl 100 fırlatma hedefi olarak belirledi. Bir süre için şirket bu başarıya ulaşma yolundaymış gibi görünüyordu. Ancak çok sayıda kötü hava koşulu ve yılın son Falcon Heavy lansmanındaki teknik sorunlar, şirketin 100 uçuşa ulaşamamasına neden oldu.

SpaceX'ten 2023 yılında yeni rekor!

SpaceX'in bu yılki görevlerinin neredeyse üçte ikisi, şu anda 5.000'den fazla uzay aracına sahip olan SpaceX'in Starlink geniş bant ağı için uyduları yörüngeye ulaştırmaya adandı. Şirket ayrıca üç Falcon 9 roket iticisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan Falcon Heavy roketiyle beş görev başlattı.

Şirketin 2023 Falcon fırlatma programında öne çıkanlar arasında Uluslararası Uzay İstasyonuna üç mürettebat görevi ve NASA'nın metalik bir asteroidi keşfetmeye yönelik Psyche misyonunun fırlatılması yer alıyordu.

SpaceX'in Falcon roketleri bu yıl yörüngeye toplamda yaklaşık 1.200 tondan fazla yük taşıdı. Bu "kütle" neredeyse 3 adet Uluslararası Uzay İstasyonuna eşdeğerdir. Bunların çoğu seri üretilen Starlink uydularından oluşuyordu.