Sony'nin Yeni PlayStation 5 Pro Modeli 2024'te Çıkacak

Sony'nin geliştirdiği yenilenmiş PlayStation 5 modellerinden biri olan PS5 Pro, 2024'ün Kasım ayında çıkış yapacak. Konsol, 8K çözünürlüğü destekleyecek ve 4K çözünürlükte 60 FPS ile 8K performans modu sunacak. Trinity kod adıyla bilinen bu model, PlayStation 5 serisindeki son model olacak.

Sony'nin bir süredir yenilenmiş PlayStation 5 modelleri geliştirdiğini biliyoruz. Daha önce uygun fiyatlı PS5 Slim ile ilgili sızıntılar gelmişken, şimdi ise PS5 Pro konsolu için yeni bilgiler paylaşıldı. 8K çözünürlüğü destekleyecek konsol, 2024'ün Kasım ayında çıkış yapacak.

PS5 Pro için 2024 Kasım hedef gösterildi

Yeni söylentilere göre Sony, kod adı 'Trinity' olan güçlendirilmiş bir PlayStation 5 üzerinde çalışıyor. Şimdilik adı belli olmasa da, PlayStation 5 Pro olarak isimlendirileceği söyleniyor. İddiaya göre önümüzdeki yılın Kasım ayında resmi olarak duyurulacak.

Trinity kod adı aslında oldukça tutarlı görünüyor. Sony'nin, PS4 Pro için 'Neo' ve PlayStation VR için 'Morpheus' gibi Matrix temalı isimler tercih ettiğini biliyoruz. Bu yüzden Trinity kod adı, yeni PlayStation modeline verilmiş olabilir.

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Kaynaklar, Trinity'nin 2022'nin başından beri geliştirilmekte olduğunu söylüyor. PS5 Pro için demo testleri halihazırda devam ediyor ve çoğu geliştirici ise Trinity kitlerini bu yılın sonlarına doğru alacak.

PlayStation 5 Pro özellikleriyle de gündem olacak. Konsolun 4K çözünürlükte 60 FPS ve 8K performans modu sunacağı söylendi. Ayrıca Sony'nni gerçek zamanlı ray-tracing desteğini de hedeflediği iddia edildi.

Ayrıca kaynaklar, Trinity'nin PlayStation 5 serisindeki son model olacağını ve 2024 itibarıyla bu serinin kapatılacağını gösterdi. PS5 Slim ile ilgili yeni iddialar ortaya çıkmamış olsa da, 2024'ün Kasım ayına kadar gelebileceğini düşünebiliriz.

Yine de Sony'nin henüz yeni bir PlayStation 5 modeli üzerinde çalıştığını doğrulamadığını belirtmek gerekiyor. Uygun fiyatlı veya daha güçlü bir konsol için önümüzdeki yıla kadar daha fazla söylenti ortaya çıkacaktır.