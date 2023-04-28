Sony'den yeni patent: PlayStation 5 tasarımı değişiyor!

PlayStation 5 tasarımı değişiyor. Sony tarafından alınan yeni bir patent, çıkarılabilir optik disk sürücüsü desteği kazanacağını gösterdi.

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu, PlayStation 5 tasarımı için bazı değişikliklere gidileceğini gösteriyor. Yeni nesil oyun konsolu, çıkarılabilir optik disk sürücüsü desteği kazanıyor.

PlayStation 5 için çıkarılabilir optik disk sürücüsü

Geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan bazı söylentiler, Sony'nin PS5 konsolunu yeniden tasarlamak istediğini göstermişti. Yeni bir patent ise bu iddiaları körükledi. Sony; oyun konsolları, bilgisayarlar veya görsel-işitsel (AV) ekipmanı gibi elektronik cihazlara monte edilebilen bir optik disk sürücüsünü ele alıyor.

Patent, PS5 konsolundan açıkça bahsetmiyor. Ancak daha önceki iddialar ile oldukça uyumlu. Ayrıca patentteki cihaz şemasının, PS5 modellerinin disk sürücüsüyle benzer olduğu bildirildi. Ancak çoğu disk sürücüsünün birbirine benzediğini de unutmamak gerekiyor.

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PS5 için çıkarılabilir disk sürücüsü desteği kazanma ihtimali oldukça yüksek. Bu yenilik, fiziksel disk kullanarak oyun oynamayı tercih eden kullanıcılara daha fazla taşınabilirlik sunacak. Ayrıca dahili disk sürücüsü olmayan daha ucuz PS5 versiyonu da duyurabilir. Bu versiyon, dijital oyun satın almak istemeyen kullanıcılara hitap edecektir.

Sony, çıkarılabilir disk sürücüsü desteğinin cihazı çok daha hafif hale getireceğini söylüyor. Patent açıklamasında, "Mevcut buluşun amacı, ana ünitenin titreşiminin dış kasaya aktarılmasını engelleyen bir optik disk sürücüsü sağlamaktır" diyor.

Bu patentin aslında PS5 Pro için de geçerli olabileceğini söylemek mümkün. Bir süre önce ortaya çıkan bir iddia, PS5 Pro'nun 2024 yılında oyunculara sunulacağını dile getirdi.

Peki siz yeni PlayStation 5 tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!