"Şirketlerin AI Entegrasyonunu Öncelikli Olarak Değerlendirmesi Gerekiyor"

Dünya genelinde yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerindeki benimsenme oranının hızla yükseldiğini söyleyen Umay Ajans Kurucusu Murat Tekmen, "Özellikle uygulama geliştirme süreçlerinde AI teknolojilerinin kullanımı, süreci hem hızlandırıp hem maliyetleri düşürüyor. Yazılımcılar arasında AI temelli araçların tercihinde belirgin bir artış görülüyor. Bu nedenle şirketlerin AI entegrasyonunu öncelikli olarak değerlendirmeleri gerekiyor" dedi.

Tekmen, uygulama geliştiricilerin AI tabanlı araçları kullanma oranının da artacağını belirti. Tekmen, "2025 yılında geliştiricilerin yüzde 60'ından fazlasının AI araçlarını kullanarak uygulama geliştirmeye yöneleceğine işaret eden verileri şimdiden görüyoruz. Yapay zeka tabanlı akıllı uygulamalar geliştirerek bu dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Tekmen şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle perakende, lojistik, finans ve üretim gibi dinamik alanlarda yapay zekâ algoritmaları sayesinde stok yönetimi, talep tahmini, risk analizi ve otomasyon gibi alanlarda kayda değer performans artışları gözlemlenmektedir. Bu dönüşüm, geleneksel iş yapış biçimlerini geride bırakmakta zorlanan firmalar ile teknolojiyi erken benimseyen kuruluşlar arasındaki farkı giderek daha belirgin hale getirmektedir."

'YAPAY ZEKA ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREÇLERİNİ KISALTIYOR'

Tekmen, "Yapay zekâ uygulamalarını etkin şekilde kullanan işletmeler, sadece maliyet avantajı elde etmekle kalmamakta; aynı zamanda ürün geliştirme sürelerini kısaltarak pazara giriş hızını artırmakta ve müşteri deneyimini derinleştirmektedir. Bu bağlamda, AI entegrasyonu artık rekabetin belirleyici unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Ajans olarak, yapay zekayı yazılım geliştirme süreçlerimizin merkezine almış bulunuyoruz. Bu yöntem, proje sürelerini kısaltırken aynı zamanda müşterilerimize inovasyon esaslı çözümler sunma kapasitemizi arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Tekmen, "Yapay zekâ yazılım pazarındaki büyüme, yalnızca büyük şirketleri değil, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de kapsayacak şekilde genişliyor. Düşen maliyetler ve kullanım kolaylığı sayesinde, artık küçük işletmeler ve girişimciler de AI tabanlı çözümleri iş süreçlerine entegre edebiliyor. Bu durum, dijital dönüşümün tabana yayılmasını hızlandırıyor ve rekabet dinamiklerini kökten değiştiriyor. Özellikle müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu ve veri analizi gibi alanlarda AI kullanımı, KOBİ'lere büyük avantajlar sağlıyor. Yapay zekâ, giderek daha fazla sektörde erişilebilir ve ölçeklenebilir bir araç haline geliyor" diye konuştu.

'AVRUPA'DAN ORTA DOĞU'YA KADAR BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIK'

Ajanslarının dijital dünyada markaların varlığını güçlendiren yenilikçi bir rol üstlendiğini söyleyen Tekmen, "2015 yılında kurulan Umay Ajans olarak, web tasarım, yapay zeka araçları ve mobil uygulama geliştirme gibi alanlarda etkili çözümler sunuyor ve müşterilerimizin dijital dünyada güçlü bir konuma sahip olmalarını sağlıyoruz. Bugün Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar birçok uluslararası projeye imza atmış durumdayız. Teknoloji ve tasarımın birleştiği noktada çalışmalarımıza hız kesmeden devam edecek ve yapay zeka tabanlı çözümlerimizle müşterilerimizin dijital geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.