Shenzhou-15 ve 16 Mürettebatları Uzay İstasyonunda Buluştu

Çin'in Shenzhou-16 uzay aracı mürettebatının üç astronotu, Salı günü uzay istasyonuna girerek buradaki üç astronot ile buluştu. Böylece yörüngedeki mürettebat ile görev değişimi için süreç başlamış oldu.

Çin'in Shenzhou-16 uzay aracı mürettebatının üç astronotu, Salı günü uzay istasyonuna girerek buradaki üç astronot ile buluştu. Böylece yörüngedeki mürettebat ile görev değişimi için süreç başlamış oldu.

Halihazırda istasyonda bulunan Shenzhou-15 ekibi, uzay istasyonunun kapağını Beijing saati ile 18.22'de açtı. Uzay istasyonundaki 3 astronot yeni gelenleri karşıladıktan sonra toplu fotoğraflar çekildi.

Uzaydaki bu buluşmayla, Çin'in uzay istasyonundaki mürettebatlar arasında yapılacak ikinci görev değişikliği başlamış oldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, altı astronot planlanan görevleri ve devir teslimini tamamlamak için yaklaşık beş gün birlikte yaşayacak ve çalışacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)