Samsung, Yeni S24 Serisinde Yapay Zeka Desteği Sunuyor

Samsung, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliği kapsamında en yeni S24 ailesini tanıttı. S24, S24 Plus ve S24 Ultra'dan oluşan yeni serinin en dikkat çeken yazılım özelliklerinden biri ise yapay zeka desteği oldu. Samsung, Galaxy AI isimli üretken yapay zekasıyla akıllı telefonlarda yeni bir dönem başlatmak istiyor.

Samsung Galaxy AI ne işe yarayacak?

Samsung, S24 serisine dahil ettiği yapay zeka özelliklerini Galaxy AI olarak adlandırıyor. Yapay zekayı mobil deneyimin temel parçası haline getirmek isteyen şirket, bu kapsamda Google Asistan ve ChatGPT benzeri bir kullanım sunmayı hedefliyor.

Galaxy AI isimli üretken yapay zeka ilk aşamada sadece S24 ailesinde bulunacak. Yapay zekanın sunduğu bazı önemli özellikler şu şekilde:

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama

Öte yandan Samsung ve Google arasındaki bir ortaklık sayiesnde "Circle to Search" adı verilen bir özellik de tanıtıldı. Kullanıcılar, fotoğraflarda herhangi bir nesneyi daire içine alarak Google'da aratabilecek.

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Hangi Samsung modelleri Galaxy AI alacak?

Galaxy AI yönetimi Samsung Mobil Başkan Yardımcısı Won-Joon Choi tarafından kontrol ediliyor. Unpacked etkinliğinde konuşan Choi, yeni yapay zeka araçlarının sadece başlangıç olduğunu söyledi. Bu kapsamda Samsung'un Galaxy AI'ı katlanabilir, tablet ve giyilebilir cihazlara da sunacağını ifade etti.

Galaxy S24, Galaxy AI'ın ilk yeteneklerini kazanan cihazlar oldu. Ancak özelliklerin her cihaz için uyarlanacağının altını çizdi. Bu, Galaxy AI'ın katlanabilir telefonlar ve Galaxy Tab için optimize edileceği anlamına geliyor.

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