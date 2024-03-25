Samsung'un Android 15 Güncellemesi Alacak Modelleri Belli Oldu
Android 15 için geliştirici ön izleme sürümlerinin yayınlandığı bu dönemde hangi akıllı telefonların yeni güncellemeyi alacağı fazlasıyla merak ediliyor. Tabii, güncelleme konusunda en aktif şirketlerden birisi konumundaki Samsung cephesinde de yoğun bir mesai söz konusu. Android 14 dağıtımında en hızlı üreticilerden birisi olmayı başaran markanın yeni güncellemede de aynı yolu izlemesi bekleniyor. Peki Android 15 güncellemesi alacak Samsung modelleri hangileri?
Android 15 güncellemesi alacak Samsung modelleri
Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüne entegre ederek uyumlu telefonlarını ve tabletlerini yeni sürüme geçirmeye başlayacak. Son dönemde güncelleme politikasını değiştiren ve cihazlarına vermiş olduğu yazılım desteğini daha da uzatan firma, yeni sürümde kapsamlı bir dağıtım süreci izleyecek.
Galaxy S serisi
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S23 FE
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+
Galaxy S22
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+
Galaxy S21
Samsung Galaxy Z Fold 6, bir ilke imza atacak!
Galaxy Z series
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
A ve Tab serisi için 2. sayfaya geçebilirsiniz.