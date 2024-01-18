Samsung Galaxy S24 Serisi: Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3

Samsung, dün yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisini tanıttı. Geçen yıl sadece Snapdragon işlemcileri ile tanıtılan amiral gemisi segmentinde, bu yıl Exynos 2400 güçlü bir geri dönüş yapıyor. Ancak bu geri dönüş, her pazarda aynı şekilde yaşanmayacak. Peki, Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3, hangi işlemci daha güçlü? Gelin birlikte bakalım.

Samsung, Galaxy S24 serisini Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 ile tanıttı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 Ultra, tüm dünyada Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geliyor. Samsung, en üst seviye amiral gemisinde risk almak yerine, kanıtlanmış Snapdragon teknolojisine güvenmeyi tercih etmiş gibi görünüyor.

Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S24 ve S24 Plus da bazı önemli pazarlarda yani Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle satışa sunacak. Ancak geri kalan ülkelerde, yani dünyanın büyük bir kısmında, bu modeller Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2400 işlemcisiyle satışa çıkacak. Bu duruma Türkiye de dahil.

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring'i tanıttı

Bu, aslında kullanıcıların tercihlerini yansıtıyor. Bunun yanı sıra, yıllar boyunca Snapdragon işlemcili Galaxy cihazları, performans ve batarya ömrü gibi konularda daha yüksek kullanıcı memnuniyeti sağladı. Bu da Samsung'u, S24 Ultra'da Qualcomm'la devam etme stratejisine yönlendirmiş oluyor.

Exynos 2400 vs Snapdragon 8 Gen 3

ÖzellikExynos 2400Snapdragon 8 Gen 3ÜreticiSamsungQualcommÜretim süreci4 nm4 nmÇekirdek sayısı108CPU çekirdek yapısı2x Cortex-X2 (3.2 GHz), 2x Cortex-A720 (2.8 GHz), 4x Cortex-A510 (2.2 GHz)1x Cortex-X3 (3.3 GHz), 3x Cortex-A720 (2.8 GHz), 4x Cortex-A510 (2.0 GHz)GPUSamsung Xclipse 940Adreno 750Grafik çekirdek sayısı3232Grafik çekirdek frekansı1.9 GHz1.9 GHzRAM desteğiLPDDR5-5500LPDDR5-6400Depolama desteğiUFS 4.0UFS 4.0GNSSGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSSGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSSBluetooth5.35.3Wi-Fi6E6ELTECat.20Cat.205GmmWave, Sub-6 GHzmmWave, Sub-6 GHz

Çekirdeklerin kıyaslaması

Çekirdek tipiExynos 2400Snapdragon 8 Gen 3Cortex-X23.2 GHz3.3 GHzCortex-A7202.8 GHz2.8 GHzCortex-A5102.2 GHz2.0 GHz

Bunun yanı sıra, işlemci farklı olsa da Samsung, her iki versiyon arasında da mümkün olduğunca benzer bir kullanıcı deneyimi sunmaya çalışacak. Ancak yine de performans açısından Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 arasındaki savaşın merak uyandırdığı ortada.