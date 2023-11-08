Neuralink beyin çipi için insan deneyleri başlıyor. İlk raporlar, yüzlerce kişinin denek olmak istediğini ortaya koydu.

Şaka değil: Binlerce kişi, Elon Musk'ın beyin çipi için sıraya girdi!

Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink adlı şirket, beyin-bilgisayar arayüzü çalışmalarıyla sıkça gündeme geliyor. Şirketin amacı ise insan beynini bilgisayarlarla bağlayarak etkileşim sağlamak. Geçtiğimiz aylarda ABD'den insanlı deneyler için onay alan Neuralink, yüzlerce kişinin başvurusu sonrasında ne yapacağını şaşırdı.

Neuralink beyin çipi için deneyler başlıyor

Neuralink daha önce beyin çipinin çeşitli versiyonlarını domuz, koyun ve maymunlarda test etmişti. Ancak deneklerin öldürülmesini gerektiren bazı komplikasyonlar yaşanmış ve hayvan deneyleri nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Güvenlik endişeleri ise insan denemeleri için onayın gecikmesine yol açtı.

İnsanlı deneyler için klinik deney sürecini başlatan Neuralink, teknolojinin güvenliğini değerlendirmek için felçli hastaları kullanmak istiyor. İlk aşamada 12 hastaya Link adlı cihazını yerleştirecek şirket, kafatasının iç bölümüne bir ameliyat düzenliyor.

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Neuralink CEO'su Elon Musk, çip sayesinde insan zekasını artırmanın ve becerileri anında beyne yüklemenin mümkün olacağını ifade etti. Beyin-makine arayüzleri sayesinde insanlığın çok daha hızlı şekilde gelişeceğini söyleyerek iddialı hedeflerde bulundu.

Daha önce şirketten gelen açıklamada, "İnsanlarda ilk klinik çalışmamızı başlatmak için Fda'nın onayını aldığımızı paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu, Neuralink ekibinin FDA ile yakın iş birliği içinde yaptığı inanılmaz çalışmanın sonucu olacak" denildi.

Felçli hastalar için tıbbi uygulamalara odaklanan güvenlik denemelerinin başlaması ise şirketin bu konuda önemli bir mesafe katetmesini sağlayacak. ABD'de onayın alınmasıyla birlikte, Neuralink deney sayısının hızla artırılması planlanıyor.