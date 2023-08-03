Rus bilim insanları Antarktika'da karpuz yetiştirdi

Rus Arktik ve Antarktik Araştırma Enstitüsü'ne (AARI) göre, Rus araştırmacılar Antarktika'daki Vostok istasyonunda hidroponik teknolojiyi başarılı şekilde kullanarak sekiz adet tatlı karpuz yetiştirdi. Olgunlaşan karpuzların içi kırmızı ve sarı renkte olup her biri yaklaşık 1 kilogram ağırlığında. Araştırmacılara göre, Vostok istasyonundaki laboratuvarda yakın gelecekte salatalık yetiştirilmesi bekliyor. Bilim insanları ilerleyen zamanlarda dünyanın bu en soğuk yerinde böğürtlen, çilek ve yaban mersini yetiştirmeye çalışacak. Raporlara göre, Şubat 2020'den bu yana Vostok istasyonundaki laboratuvarda sebze ekimi yapan bilim insanları 80'den fazla sebze türünü başarıyla yetiştirdi. Rusya'nın Aralık 1957'de faaliyete geçen Vostok istasyonu, Temmuz 1983'te yapılan yer ölçümündeki eksi 89,2 santigrat derece ile en düşük sıcaklığın kaydedildiği nokta olma özelliğini taşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.(XHTV)