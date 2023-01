Riot Games siber saldırı altında! Yamalar etkilenebilir

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 46 çalışanını işten çıkaran Riot Games, ülkemizde de aktif durumda faaliyet gösteriyor. Şimdi ise şirket, Valorant ve League of Legends oyuncularını üzebilecek bir haber ile gündeme geldi. Öyle ki, şirketin bu hafta başında yaşadığı güvenlik ihlali nedeniyle yeni yamalar ertelenebilir. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Riot Games siber saldırıya uğradı: yamalar ertelenebilir!

Bir tweet ile bu durumu paylaşan Riot Games, bu haftanın başında bir siber saldırıya uğradıklarını ve güvenlik sistemlerinin bir süreliğine ellerinden alındıklarını açıkladı. Şirket, Herhangi bir oyuncunun verilerinin ve kişisel bilgilerinin ele geçirildiği yönünde bir belirti bulamadıklarını söyledi. Stüdyo, ellerine geçen bilgileri anında paylaşma sözü de verdi.

Ayrıca şirket, popüler League of Legends oyununun yaklaşan yamasının ertelenebileceğini söyledi. Geçen hafta bu yamayı 25 Ocak'ta yayınlama kararı veren şirket, etkilenme ihtimali bulunan Ahri sanat çalışmasını Şubat ayındaki güncellemeye erteleyebilir. Riot's League Studio'nun başkanı Andrei van Roon, "13,2'de olabilecek hiçbir şey iptal olmayacak. Düzeltilemeyecek şeyler ise (sanat çalışmaları gibi) bir sonraki güncellemeye ertelenecek." ifadelerini kullandı.

Riot Games'in tam açıklaması ise şu şekilde:

"Bu haftanın başlarında, geliştirme ortamımızdaki sistemlerin güvenliği bir siber saldırıyla ele geçirildi. Şu anda tüm yanıtlara sahip değiliz, ancak erken iletişim kurmak ve oyuncu verilerinin veya kişisel bilgilerin ele geçirildiğine dair herhangi bir belirti olmadığını size bildirmek istedik. Maalesef bu durum, içerik yayınlama yeteneğimizi geçici olarak etkiledi. Ekiplerimiz bu durumu düzeltmek için çok sıkı çalışıyor. Bu durumun birden fazla oyundaki yaklaşan yama tempomuzu etkilemesini bekliyoruz."

Earlier this week, systems in our development environment were compromised via a social engineering attack. We don't have all the answers right now, but we wanted to communicate early and let you know there is no indication that player data or personal information was obtained. — Riot Games (@riotgames) January 20, 2023

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Riot Games bu durumu toparlayabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.