Realme GT 5 Tanıtıldı, İki Saatte Binlerce Sattı

Relame GT 5 bugün tanıtıldı. Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alan Realme GT 5, yoğun ilgi gördü. Bugün satışa sunulan GT 5, iki saat gibi kısa bir sürede binlerce sattı. İşte Realme GT 5'in açıklanan tüm detayları ve fiyatı.

İki saatte 30.000 adet sattı!

Realme bugün gerçekleştirdiği etkinlikte Realme GT 5 akıllı telefonunu tanıttı. Aynı etkinlikte Realme Buds Air 5 ve Buds T300 kulaklıklarını da tanıtan şirket, dikkatleri üzerine topladı. Özellikle Realme GT 5 hakkında yanılmayan şirket, satış rakamlarında başarısını gösterdi.

İlk satışın ardından geçen 2 saatte toplamda 30 bin adet satan Realme GT 5, hala hızla satılmaya devam ediyor. Üç versiyonla satışa sunulan GT 5, 12 GB RAM bellekli versiyon için 411 Dolar fiyat biçmiş. 16 GB RAM bellekli model ise 452 Dolar'a satılıyor. Serinin 24 GB RAM'li güçlü versiyonu ise 520 Dolar'a satılıyor.

Realme GT 5 özellikleri

Bu kadar satışın sebebi tabiki sadece fiyat değil. Uzun süredir sızıntılar sayesinde beklentiyi artıran Realme GT 5, bugün etkinlikte bir kez daha beğenileri topladı. Başta da belirttiğimiz gibi Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile gelen GT 5, Adreno 740 GPU'yu içerisinde barındırıyor.

Uygun fiyatlı Realme Buds Air 5 ve Buds T300 tanıtıldı! İşte özellikleri

12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM bellek seçeneği ile satışa sunulan GT5, 1 TB'a kadar dahili depolama olanağı sağlıyor. 24 GB RAM bellekli model 240W hızlı şarj destekli 4600 mAh batarya ile gelirken, diğer iki model 150W hızlı şarj desteğine sahip 5240 mAh'lik bataryayı içerisinde barındırıyor. Tabi 240W hızlı şarjın 4600 mAh'lik pili 9 dakikada doldurduğunu da belirtelim.

6,74 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla gelen Realme GT 5, bu ekranda 1400 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yine ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafta ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bunun hemen yanında ise 8 Megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksellik bir makro kamera bulunuyor.

Tüm bu sistemi Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile çalıştıran Realme GT 5, ek olarak ekrana gömülü parmak izi sensörü, Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G ve USB Type-C gibi özelliklere de sahip.