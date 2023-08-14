Premium elektrikli SUV arayanlara: MG Marvel R satışa çıktı!

Doğan Holding çatısı altında faaliyet gösteren MG, temmuz ayını 758 adetlik satışla elektrikli araç pazarının lideri olarak tamamlarken ilk 7 ayda gerçekleştirdiği 1697 adetlik toplam satışla da elektrikli araç pazarının zirvesinde yer aldı. Şimdi de yeni elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric'in satışlarına başladı. İşte MG Marvel R fiyatı ve özellikleri…

MG Marvel R fiyatı ve özellikleri

Elektrikli SUV kategorisinde D segmentinde yer alan yeni MG Marvel R, 2 milyon 989 bin TL'den başlayan fiyatı ve 85 bin TL'den başlayan kiralama seçeneği ile Türkiye'de satışa çıktı. Peki bu araç kullanıcılarına neler sunuyor?

Luxury ve Performance olmak üzere iki versiyonu ile Türkiye yollarına çıkan Marvel R Electric, aynı zamanda 4×2 – 4×4 çekiş seçenekleri sunuyor. Marvel R Electric, MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği, 19,4 inçlik dokunmatik ekranı, V2L Enerji Paylaşım Özelliği gibi üstün teknolojileriyle kullanıcısına yepyeni bir deneyim vadediyor.

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Dört tekerlekten çekişli Performance versiyonunda 288 HP güç ve 370 kilometre menzil; arkadan itişli Luxury versiyonunda ise 180 HP güç ve 402 kilometrelik menzil sunan Marvel R Electric'in, her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip bataryalar yer alıyor. Ayrıca üç elektromotorla donatılan Performance versiyon 4,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 200 km/s'lik maksimum hızıyla yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olduğunu da ispatlıyor.

Tamamen elektrikli premium D-SUV

MG'nin ileri teknoloji ürünü olan yüzde 100 elektrikli D-SUV modeli Marvel R Electric, çağdaş ve çekici dış tasarımıyla premium bir otomobil olduğunu daha ilk bakışta gösteriyor. 4.674 mm uzunluğu ve 2.804 mm dingil mesafesiyle geniş bir iç mekana sahip yeni SUV, ileri teknoloji ve konforun yanı sıra dayanıklılık ve hafiflik sunuyor.

Marvel R Electric, ilerici tasarımını işlevsellikle birleştirerek fark yaratıyor. Azami 750 kg çekme kapasitesine sahip olan SUV, bu sayede römork, karavan veya özel bir bisiklet taşıyıcı üzerinde iki e-bisikleti çekebiliyor. 357 litrelik kapasiteye sahip olan bagajın hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1396 litreye kadar artırılabiliyor.

Marvel R Electric'in arkadan itişli versiyonunda, ön kaputunun altında ek bir 150 litrelik bagaj daha yer alıyor. Ayrıca modelde irili ufaklı toplam 25 saklama alanı daha sunularak pratiklik artırılıyor. Toplam 512 LED kullanılarak tasarlanan aracın hem önünde hem arkasında yer alan yatay LED ışık çizgileri de modele estetik bir görüntü katmasının yanı sıra daha verimli bir aydınlatma sağlıyor.

İki farklı çekiş seçeneğiyle sunulan Marvel R Electric'in Performance olarak isimlendirilen dört tekerlekten çekişli versiyonunda üç adet elektrik motorundan elde edilen azami 212 kW (288 HP) güç ve 469 km şehir içi menzil sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda ise arka aksta bulunan iki elektrik motoru azami 132 kW (180 HP) güç üretiyor ve menzil şehir içi kullanımlarda 526 km'ye ulaşıyor.

Her iki versiyonda da aracın enerjisi 70 kWsa kapasiteye sahip bir bataryadan elde ediliyor. Marvel R Electric, 11 kW kapasiteli bir yerleşik şarj cihazına sahip. Buna ek olarak, DC şarj ile aracın bataryası yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşabiliyor. Ayrıca entegre ısı pompasına sahip iklim kontrolü, düşük sıcaklıklarda dahi etkileyici verimlilik seviyeleri sunuyor.

MG'nin premium modeli Marvel R Electric, yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Performance versiyon, sahip olduğu üstün tri-motor teknolojisi ile 0-100 km/s hızlanması 4,9 saniyede tamamlarken her iki versiyon da 200 km/s hıza ulaşabiliyor. Kullanıcı, KERS seviyesini trafik yoğunluğuna göre ayarlayarak enerji geri kazanımı elde edebiliyor.

Araçtan araca şarj!

Elektrikli bir otomobilin bütün avantajlarını yüksek teknolojisiyle harmanlayan Marvel R Electric, araçtan araca şarj (V2L: vehicle-to-load) işlevi ile fark yaratıyor. Bu teknoloji, aracın bataryasındaki elektrik enerjisinin, hava kompresörü, elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar gibi cihaz ve araçlara aktarımına olanak tanıyor. Enerji aktarımı, başka bir bataryalı elektrikli araca da yapılabiliyor. V2L Enerji Paylaşım Özelliği ile hayata yepyeni ve ilerici bir özellik daha katılmış oluyor.

Sürüş desteği!

Yeni Marvel R Electric, MG Pilot Teknolojik Sürüş Desteği ile güvenliği bir adım ileriye taşıyor. MG Pilot kapsamında yarı otonom sürüşe imkan tanıyarak sürücüyü olası tehlikelere karşı uyaran ve gerektiğinde müdahale eden 16 gelişmiş sürüş destek sistemi (ADAS) bulunuyor. Marvel R Electric'le birlikte MG Pilot özelliklerinin arasına İkincil Çarpışma Freni (MCB) ve Yorgunluk Tespit ve Uyarı Sistemi (DWS) gibi özellikler de ekleniyor.

Premium deneyimi

Marvel R Electric, donanım özellikleri bakımından çok gelişmiş, zengin bir model olarak Premium segmentin gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. 3 milyon 699 bin TL'den satışa sunulan MG Marvel R Performance, 9 hoparlörlü BOSE ses sistemi ve Taba (Alcantara) iç döşeme seçeneği ile araç içindeki yaşam alanını benzersiz bir hale getiriyor.

Luxury donanımından itibaren LED farlar, 19 inçlik alaşım jantlar, elektrikli-hafızalı sürücü koltuğu, Bader Napa deri koltuklar, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı, 19.4 inçlik dokunmatik merkezi ekran, menzil artıran donanımlardan ısı pompalı klima ve aktif ön ızgara, 1.14 metrekarelik panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatması, sanal pedallı bagaj kapağı, hafızalı yan aynalar, kablosuz telefon şarjı, 360 derece kamera, R-Welcome Akıllı Karşılama Sistemi, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi ve 2500 Watt kapasiteli V2L Enerji Paylaşım Özelliği standart olarak sunuluyor.