PlayStation Plus Nisan Oyunları Açıklandı

Özellikle PlayStation sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği PS Plus Nisan oyunları nihayet belli oldu. Her ay sunduğu yeni yapımlarla oyuncuların hayatını renklendiren platform, bu ay adeta gümbür gümbür geliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

PlayStation Plus Nisan oyunları ortalığı kasıp kavuracak

PS Plus platformunun en alt seviyesi olan Essential aboneliğine son olarak Skul: The Hero Slayer, Immortals of Aveum ve Minecraft Legends oyunlarının eklendiğini biliyoruz. PS Plus Extra ve Deluxe üyeliklerinin Nisan oyunları ise geçtiğimiz saatlerde resmi olarak açıklandı. Tam 16 önemli oyunu içeren listeyi, aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Listede en çok dikkat çeken yapımlar Lego Marvel's Avengers, Stray Blade, Nour: Play With Your Food ve The Crew 2 olarak öne çıktı. İşte tüm liste:

PS Plus Extra için gelecek oyunlar