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PlayStation Plus Nisan Oyunları Açıklandı

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Özellikle PlayStation sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği PS Plus Nisan oyunları nihayet belli oldu. Her ay sunduğu yeni yapımlarla oyuncuların hayatını renklendiren platform, bu ay adeta gümbür gümbür geliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

PlayStation Plus Nisan oyunları ortalığı kasıp kavuracak

PS Plus platformunun en alt seviyesi olan Essential aboneliğine son olarak Skul: The Hero Slayer, Immortals of Aveum ve Minecraft Legends oyunlarının eklendiğini biliyoruz. PS Plus Extra ve Deluxe üyeliklerinin Nisan oyunları ise geçtiğimiz saatlerde resmi olarak açıklandı. Tam 16 önemli oyunu içeren listeyi, aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Listede en çok dikkat çeken yapımlar Lego Marvel's Avengers, Stray Blade, Nour: Play With Your Food ve The Crew 2 olarak öne çıktı. İşte tüm liste:

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PS Plus Extra için gelecek oyunlar

    Animal Well | PS5

    Tales of Kenzera: Zau | PS5

    Dave the Diver | PS4, PS5

    Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

    Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

    Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

    Deliver US Mars | PS4, PS5

    Lego Marvel's Avengers | PS4

    Miasma Chronicles | PS5

    Stray Blade | PS5

    Oddballers | PS4

    Construction Simulator | PS4, PS5

    The Crew 2 | PS4

    PS Plus Deluxe için gelecek oyunlar

      Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

      Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

      MediEvil | PS4, PS5

      Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation Plus Nisan yapımları oyuncular tarafından sevilecek mi ' Siz en fazla hangi oyunu beğendiniz' Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

      Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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