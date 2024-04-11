PlayStation Plus Nisan Oyunları Açıklandı
Özellikle PlayStation sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği PS Plus Nisan oyunları nihayet belli oldu. Her ay sunduğu yeni yapımlarla oyuncuların hayatını renklendiren platform, bu ay adeta gümbür gümbür geliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
PlayStation Plus Nisan oyunları ortalığı kasıp kavuracak
PS Plus platformunun en alt seviyesi olan Essential aboneliğine son olarak Skul: The Hero Slayer, Immortals of Aveum ve Minecraft Legends oyunlarının eklendiğini biliyoruz. PS Plus Extra ve Deluxe üyeliklerinin Nisan oyunları ise geçtiğimiz saatlerde resmi olarak açıklandı. Tam 16 önemli oyunu içeren listeyi, aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
Listede en çok dikkat çeken yapımlar Lego Marvel's Avengers, Stray Blade, Nour: Play With Your Food ve The Crew 2 olarak öne çıktı. İşte tüm liste:
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PS Plus Extra için gelecek oyunlar
Animal Well | PS5
Tales of Kenzera: Zau | PS5
Dave the Diver | PS4, PS5
Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5
Lego Ninjago Movie Videogame | PS4
Nour: Play With Your Food | PS4, PS5
Deliver US Mars | PS4, PS5
Lego Marvel's Avengers | PS4
Miasma Chronicles | PS5
Stray Blade | PS5
Oddballers | PS4
Construction Simulator | PS4, PS5
The Crew 2 | PS4
PS Plus Deluxe için gelecek oyunlar
Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5
Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5
MediEvil | PS4, PS5
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce PlayStation Plus Nisan yapımları oyuncular tarafından sevilecek mi ' Siz en fazla hangi oyunu beğendiniz' Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.