PlayStation Plus Ağustos 2023 Oyunları Belli Oldu

Sony tarafından sunulan abonelik temelli dijital oyun servisi Playstation Plus'ın kütüphanesi genişlemeye devam ediyor. Her geçen gün yepyeni yapımların dahil edildiği kataloğa önümüzdeki ay yeni eklenecek oyunlar belli oldu. İşte PlayStation Plus Ağustos 2023 oyunları…

PlayStation Plus Ağustos 2023 oyunları!

Sony tarafından paylaşılan listeye göre birinci şahıs nişancı oyunu Destiny 2: The Witch Queen, PlayStation Plus Extra ve Deluxe abonelerine sunulacak. Öyle ki PS 4 ve PS 5 kullanıcıları, söz konusu yapıma 15 Ağustos'tan itibaren erişebilecek.

Oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almayı başaran Destroy All Humans 2 Reprobed da 15 Ağustos tarihinde PS Plus kütüphanesinde yerini alacak. Söz konusu yapım PS 4 ve PS 5 konsollardan oynanabilecek.

PS Plus Premium aboneleri için çözünürlük dopingi!

PlayStation Classics aboneleri ise Extra ve Deluxe kullanıcılarına kıyasla ne yazık ki daha az oyuna kavuşacak. Bu yapımlar sırasıyla MediEvil: Resurrection, Ape Escape: On the Loose, Pursuit Force: Extreme Justice, Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition ve Sea of Stars şeklinde. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Extra – Deluxe

OyunPlatformlarTarih Moving Out 2PS 4, PS 515 AğustosDestiny 2: The Witch QueenPS 4, PS 515 AğustosLost JudgmentPS 4, PS 515 AğustosDestroy All Humans 2 ReprobedPS 4, PS 515 AğustosTwo Point Hospital: Jumbo EditionPS 415 AğustosSource of MadnessPS 4, PS 515 AğustosCursed to GolfPS 4, PS 515 AğustosDreamsPS 415 AğustosPJ Masks: Heroes of the NightPS 4, PS 515 AğustosHotel Transylvania: Scary-Tale AdventuresPS 4, PS 515 AğustosMidnight Fight ExpressPS 415 Ağustos

PlayStation Plus Classics kataloğuna Deluxe için eklenecek oyunlar;

OyunPlatformlarTarih MediEvil: ResurrectionPS 4, PS 515 AğustosApe Escape: On the LoosePS 4, PS 515 AğustosPursuit Force: Extreme JusticePS 4, PS 515 AğustosLawn Mowing Simulator: Landmark EditionPS 4, PS 528 AğustosSea of StarsPS 429 Ağustos

