PlayStation Plus, 2340 TL'lik oyunları ücretsiz veriyor!

Sony'nin abonelik bazlı oyun servisi Playstation Plus, kütüphanesine her ay 3 yeni oyun eklerken, yeni yıla girdiğimiz bu günlerde Deluxe, Extra ve Essential abonelik sistemlerine yeni oyunlar katacak. Life is Strange ve Devil May Cry 5 gibi oyunları kütüphanesine ekleyen PlayStation Plus Ocak ayında eklediği tüm oyunların fiyatı ise 2.340 TL.

PlayStation Plus'ın Ocak ayında kütüphaneye ekleyeceği oyunlar açıklandı!

17 Ocak tarihi itibariyle erişime açılacak oyunlar, her ay PlayStation Plus oyunlarının açıklandığı blog sayfasından geldi. Blogdaki yazıya göre, PlayStation Plus Extra ve Deluxe sahiplerine pek çok yeni oyun eklenirken, Essential abonelik kütüphanesine yalnızca 3 adet oyun eklenecek.

Oyunların listesi şu şekilde:

Games with Gold Ocak 2023 ücretsiz oyunları belli oldu!

Back 4 Blood (PS4, PS5- Deluxe ve Extra)

Dragon Ball FighterZ (PS4- Deluxe ve Extra)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5- Deluxe ve Extra)

Erica (PS4- Deluxe ve Extra)

Jett: The Far Shore (PS4, PS5- Deluxe ve Extra)

Just Cause 4: Reloaded (PS4- Deluxe ve Extra)

Life is Strange (PS4- Deluxe ve Extra)

Life is Strange: Before the Storm (PS4- Deluxe ve Extra)

Omno (PS4- Deluxe ve Extra)

Hot Shots Golf 2 (PS1-Essential)

Star Wars Demolition (PS1- Essential)

Syphon Filter 3 (PS1- Essential)

Playstation Plus sistemi, oyuncuların hem çevrimiçi oyunları oynamasını hem de kütüphanelere eklenen yeni oyunları deneyimlemelerini sağlıyor. Ayrıca PlayStation Plus, ocak ayında bu oyunların dışında 3 yeni oyun daha verdi. Essential sahiplerinin de oynayabileceği Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 ve Axiom Verge 2 oyunları bulunuyor.

Playstation Plus abonelik planları