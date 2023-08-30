Pentagon, İnsansız Hava Aracı Üretim Üssü İçin Program Duyurdu

Son aylarda Çin'den gelen baskıya yanıt olarak Pentagon, Amerika'nın insansız hava aracı üretim üssü için bir program duyurdu ve yapay zekalı İHA ithalatı için 6 milyar dolarlık federal fon talep etti.

Son aylarda konvansiyonel silah tedarik çabalarını hızlandıran Çin'den gelen artan baskıyla karşı karşıya kalan Pentagon, Pazartesi günü, buna yanıt olarak Amerika'nın insansız hava aracı üretim üssünü inşa etmek için tasarlanan bir programı duyurdu. Ayrıca Pentagon, bu doğrultuda yapacağı bir harcama olan yapay zekalı İHA ithalatı için 6 milyar dolarlık federal fon talep etti.

Yapay zekalı İHA'lar için tam 6 milyar dolar istendi

F-22 ve F-35, Amerika'nın cephaneliğindeki en ileri teknolojiye sahip ve yetenekli savaş makinelerinden ikisidir. Ayrıca sırasıyla 143 milyon dolar ve 75 milyon dolara mal oldular. Son aylarda konvansiyonel silah tedarik çabalarını hızlandıran Çin'den gelen artan baskıyla karşı karşıya kalan Pentagon, Pazartesi günü, buna yanıt olarak Amerika'nın insansız hava aracı üretim üssünü inşa etmek için tasarlanan bir programı duyurdu.

Bu çabanın bir parçası olarak, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri önümüzdeki beş yıl içinde her biri 3 milyon dolara mal olacak XQ-58A Valkyrie insansız uçaklardan oluşan bir filo inşa etmek için yaklaşık 6 milyar dolarlık federal fon talep etti. Valkyrie, USAF'ın Düşük Maliyetli Attribl Saldırı Göstericisi (LCASD) programının bir parçası olarak Kratos Savunma ve Güvenlik Çözümleri'nden geliyor.

30 metrelik mürettebatsız uçağın yakıtsız ağırlığı yaklaşık 1133 kilogram ve toplam 550 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. XQ-58, muharebe görevleri sırasında F-22 ve F-35'i desteklemek üzere uçmak üzere gizli bir eskort uçağı olarak inşa edilmiş olsa da USAF, uçağın alet ve silahlarını her göreve göre uyarlayarak çeşitli rolleri yerine getirdiğini düşünüyor.

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Bu ayın başlarında Kratos, Elgin Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki üç saatlik bir gösteri sırasında XQ-58'i başarıyla çalıştırdı. "AACO (Otonom Hava Muharebe Operasyonları ekibi), çok yönlü bir yaklaşım benimsedi ve yüksek performanslı bilgi işlem, modelleme ve simülasyon ile donanımın bir kombinasyonunu kullanarak operasyonel deney hedeflerine ulaştı.

USAF test pilotu Binbaşı Ross Elder, New York Times'a "Bu çok tuhaf bir duygu" dedi. "Kendi kararlarını veren bir şeyin kanadından uçuyorum ve bu bir insan beyni değil." İnşaat çalışmalarının başlayabilmesi için Kongre'nin bir sonraki mali yıl için Savunma Bakanlığı bütçesini geçirmesi gerekecek. XQ-58 programı, onaylandığı takdirde 2024 yılında 3,3 milyar dolarlık bir başlangıç harcaması gerektirecek.