Oukitel WP33 Pro: Dayanıklı Akıllı Telefon Özellikleri ve Fiyatı

Dayanıklı akıllı telefon üretmesiyle adını duyuran Çinli Oukitel, WP33 Pro modeli ile karşımızda. Telefon diğer dayanıklı modellerine benzer şekilde 22 bin mAh büyüklüğünde dev bir pille geliyor. İşte dayanıklı akıllı telefon Oukitel WP33 Pro özellikleri ve fiyatı…

Oukitel WP33 Pro özellikleri ve fiyatı

Çinli akıllı telefon üreticisi bugün yeni dayanıklı akıllı telefon modelini tanıttı. Dev bataryası aynı zamanda powerbank işlevi de gören telefon 18W'a kadar çıkış sağlıyor. Telefon bu batarya ile bir hafta boyunca şarj edilmeden kullanılabilme özelliğine sahip.

Ancak telefonları powerbank gibi tasarlamak zaten Oukitel'in alameti farikalarından biri. Ancak WP33 Pro özellikleri arasında 136dB gibi oldukça yüksek seviyede hoparlörler dikkat çekiyor. Oukitel bu hoparlörün gelmiş geçmiş en yüksek ses çıkışına sahip akıllı telefon hoparlörü olduğunu açıkladı.

Fikir vermesi için iPhone 15 98dB, ambulans sireni 109dB, taşınabilir hoparlör 116dB, jet motoru ise 120dB ses seviyesinde. Bu hoparlör ayrıca 8D Immersive ya da sarmalayan surround ses teknolojisi ile geliyor. Bu teknoloji sesin etrafını sardığı hissi yaratan ve daha gerçekçi bir ses deneyimi sunan bir teknoloji.

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Kamera tarafında ise üçlü bir kurulum karşımıza çıkıyor. Ana kamera 64 Megapiksel çözünürlüğünde ve Sony IMX 686 sensörüne sahip. Bu ana kameranın yanında 20 Megapiksel çözünürlüğe sahip Sony gece görüş kamerası yer alıyor. Üçüncü kamera ise 2 Megapiksel çözünürlüğe sahip makro kamera. Ön tarafta ise 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 6100 Plus bizi karşılıyor. Bu İşlemci 6nm fabrikasyon sürecinden geçti ve sekiz çekirdekli yapıda. İşlemci 2 adet, 2.2 GHz frekansında çalışan Arm Cortex-A76 performans çekirdeğine sahip. Kalan altı çekirdek ise 2.0 GHz hızında çalışan Arm Cortex-A55 enerji verimliliği çekirdeği.

Oukitel WP33 Pro özellikleri arasında ekran da dikkat çekici. Buna göre model 6.6 inç büyüklüğünde FHD Plus çözünürlüğünde IPS ekran ile geliyor. Bu ekran 400 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranın parlaklığı ise 450 nits seviyesine çıkıyor. Corning Gorilla Glass 5 ile gelen model, aynı zamanda askeri seviye dayanıklılık özelliklerine sahip. Buna göre model IP68 yanında IP69K sertifikasına da sahip.

IP68 telefonun 1,5 metrelik suda 30 dakika kalabilmesine olanak tanıyor. IP69K sertifikası ise telefonun yüksek su basıncına dayanıklı hale getiriyor. MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası ile Oukitel WP33 Pro 1,5 metreden düşmelere karşı da korumalı durumda. Telefon -20 derece ile artı 55 derece gibi zorlayıcı hava koşullarında da çalışma özelliğine sahip.

Depolama tarafında ise 256 GB ROM ve 8 GB RAM ikilisi karşımıza çıkıyor. Ancak RAM kapasitesi sanal 16 GB RAM ile 24 GB seviyesine kadar genişleyebiliyor.

Oukitel WP33 Pro fiyatı

Dayanıklı akıllı telefon Oukitel WP33 Pro 8 Ocak tarihinde 240 dolar fiyatı ile satışa sunulacak. Telefon 577 gram ağırlığa ve 27,2 mm kalınlığa sahip. Oukitel WP33 Pro özellikleri ve fiyatı sizce nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.