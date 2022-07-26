Resmi Gazete'de yer alan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin III. bölümünden yer alan 'vergi oranı ve yetki' başlıklı maddede çeşitli düzenlemeler yapıldığı açıklandı. Bizler de bu düzenleme ile hem benzinli hem de elektrikli otomobillere olası uygulanabilecek indirimlerle birlikte fiyatların nasıl olduğuna baktık. Otomobillerde ÖTV indirimi olsa ne olurdu?

Otomobillerde ÖTV indirimi olsa ne olurdu?

Daha öncesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ÖTV oranı ve matrahı bundan böyle Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılan düzenleme ile birlikte Cumhurbaşkanı, motorlu araçlardan alınan ÖTV oranlarını ve matrahların alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek.

ötv'siz araç fiyatları

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek. Erdoğan, bundan böyle malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Yapılan düzenlemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ÖTV konusunda nasıl bir karar alacağı da merak konusu. Yükselen döviz kuru ve vergiler ile birlikte otomobillerin fiyatları iyice artmış durumda. ÖTV'de yapılacak olası bir indirim otomobil fiyatlarını bir nebze olsun düşürebilir.