OPPO Reno 11 Serisi Tanıtım Tarihi Açıklandı

Çinli marka OPPO, Reno 11 serisinin tanıtım tarihini resmi web sitesinden duyurdu. Serinin 23 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunulacağı belirtildi. Reno 11 ailesi için çıkan erteleme iddiaları da geçersiz kılınmış oldu. Tanıtımın Çin lansmanı olduğu ve ilerleyen dönemlerde global bir etkinlikle tüm dünyaya tanıtılması beklenildiği ifade edildi.

Bir süredir iddialarla gündemi meşgul eden OPPO Reno 11 serisi için beklenen haber geldi. Çinli marka resmi web sitesinden yaptığı paylaşımla yeni telefonlarının tanıtım tarihini açıkladı. Peki OPPO Reno 11 ailesi ne zaman tanıtılacak?

OPPO Reno 11 serisi için tarih verildi

OPPO Reno 11 serisinin 23 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunulacağını resmen açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte son dönemde çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan cihazların ertelendiği iddiası da geçerliliğini kaybetmiş oldu.

Bu tarihinin Çin lansmanı için olduğunu belirtelim. Zira markanın ilerleyen dönemlerde global bir etkinlikle akıllı telefonları tüm dünyaya tanıtması bekleniyor. Son olarak paylaşılan görsellere baktığımızda yaklaşan serinin mavi, turkuaz, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacağını söyleyebiliriz.

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Reno 11 ailesinin şimdiye dek sızdırılan teknik özellikleri ise şöyle;

ÖzellikReno 11Reno 11 Pro İşlemci: MediaTek Dimensity 8200Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1Ekran: FHD+ Kavisli OLED 120Hz yenileme hızı1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2160Hz PWM karartmaRAM: –LPDDR5XDepolama: –UFS 3.1Batarya Kapasitesi: 4800 mAh (67W şarj)4700 mAh (80W şarj)Ön Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselAna Kamera: Ana kamera: Sony LYT600 Ultra geniş açılı kamera: IMX355 Telefoto kamera: IMX709Ana kamera: 50 Megapiksel, OIS Ultra geniş açılı kamera: IMX355 Telefoto kamera: IMX709Ağırlık: 184 gram190 gramKalınlık: 7,59 mm – 7,66 mm8,19 mm – 8,26 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Reno 11 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.