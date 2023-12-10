Nubia Z60 Ultra Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Nubia'nın yeni akıllı telefonu Z60 Ultra'nın tasarımı ve teknik özellikleri açıklandı. Çentiksiz ekran ve ekran altı kamera teknolojisi ile gelen telefon, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve yüksek pil kapasitesi gibi özelliklere sahip.

Nubia'nın 19 Aralık'ta kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Z60 Ultra modeli için geri sayım başladı. Daha önce kilit teknik özellikleri paylaşılan akıllı telefonun şimdi de tasarımı ortaya çıktı. Peki Nubia Z60 Ultra nasıl görünecek?

Nubia Z60 Ultra tasarımı belli oldu

Nubia Z60 Ultra, selefindeki gibi çentiksiz bir ekranla gelecek. Bu da ekran altı kamera teknolojisini benimseyeceği anlamına geliyor. Öte yandan ekranı düz bir yapıda olacak ve sektör standartlarına göre ince sayılabilecek çerçevelerle gelecek.

Cihazın arka paneli oldukça farklı bir yapıda olacak. Burada farklı şekillerde ve renk tonlarında yerleştirilen üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bunun dışında çerçevesi metal ve dikdörtgen bir yapıda olacak.

Snapdragon 8 Gen 3'lü Nubia Z60 Ultra için tarih verildi!

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Cihazda 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç OLED bir ekran bulunacak. Bunun dışında üründe ekran altı selfie kamera teknolojisinin kullanıldığını belirtelim. İddialara göre ilgili selfie kamerası 16 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Telefonun arka paneline geçtiğimizde OIS destekli 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş lens ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera modülü karşımıza çıkıyor.

Modelde 80W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir pil yer alacak. Dahası, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı kullanıcılara sunulacak. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı MyOS arayüzüyle çıkacağını belirtelim.

Bunun dışında geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen Nubia Z50S modelinin teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran Boyutu6.7 inçEkran Çözünürlüğü2.400 x 1.080 pikselEkran Yenileme Hızı144 HzEkran ParlaklığıMaksimum 1.000 nitİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM12 GB – LPDDR5XDepolama256 GB / 512 GB – UFS 4.0Arka Kamera64 Megapiksel + 50 Megapiksel + Yardımcı SensörÖn Kamera16 MegapikselBatarya Kapasitesi5.000 mAhHızlı Şarj80 W, 30 dakikada 0'dan 100'e şarjBağlantı5G, WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.3

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nubia Nubia Z60 Ultra'dan neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.