Nubia'nın yaklaşan modeli Z60 Ultra'nın özellikleri ve tanıtım tarihi açıklandı. Modelin amiral gemisi özelliklerine sahip olduğu ve özellikle kamera tarafında üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunacağı belirtiliyor.

Nubia Z60 Ultra'nın Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Nubia'nın yaklaşan modeli Z60 Ultra'nın 19 Aralık'ta tanıtılması planlanıyor. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar modelin amiral gemisi özelliklerine sahip olacağı gözler önüne sererken, son paylaşılan teknik detaylar özellikle kamera tarafında üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunulacağına işaret ediyor.

Nubia Z60 Ultra'nın üç kamerası da OIS desteğine sahip olacak

Nubia, kısa süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan Nubia Z60 Ultra'nın üç kamerasının da OIS desteğiyle geleceğini doğruladı. Çinli marka ürünün kamera çözünürlüklerini açıklamasa da geçmiş sızıntılara göre arka tarafta 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş lens ve 64 Megapiksel OmniVision OV64B periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera modülü karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Cihazda 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç OLED bir ekran bulunacak. Bunun dışında üründe ekran altı selfie kamera teknolojisinin kullanıldığını belirtelim. İddialara göre ilgili selfie kamerası 16 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Snapdragon 8 Gen 3'lü Nubia Z60 Ultra'nın tasarımı belli oldu!

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Modelde 80W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir pil yer alacak. Dahası, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı kullanıcılara sunulacak. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı MyOS arayüzüyle çıkacağını belirtelim.