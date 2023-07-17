Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi'nde Prompt Mühendisleri Yetiştiriliyor

Novarge CEO'su Mesut Karaağaç, yurt dışında iş verimliliğini artırmak isteyen büyük ölçekli şirketlerin yıllık 250 ve 300 bin dolar ücretle Prompt mühendisi çalıştırmaya başladıklarını belirterek, Türkiye'de de ilk eğitimlerin başladığı Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi'nde Prompt mühendislerinin yetiştirildiğini söyledi.

İngilizce "prompter" kelimesinden türetilen ve Türkçe "sufle mühendisliği" olarak geçen Prompt mühendisliği, her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Prompt mühendisliği hakkında bilgiler aktaran Novarge CEO'su Mesut Karaağaç, "Milyonlarca kitabı barındıran bir kütüphanede, aradığımız kitabı en kolay ve en hızlı yoldan bulmamızı sağlayan kişi olarak tanımlayabiliriz. Prompt mühendisliği, daha basit tabiri ile yapay zeka ile konuşmayı bilmektir ve yapay zekayı yönetmektir" dedi.

Türkiye'de ilk eğitimlerin başladığı Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi'nde Prompt mühendislerinin yetiştirildiğini belirten Karaağaç, "Prompt mühendisliğinin, öğrencilerimize teknoloji ve yapay zekanın hayatımızdaki etkisini daha derinlemesine anlama ve bu alanlardaki becerilerini geliştirme fırsatı sunacağına inanıyoruz, 12 yaş üstü tüm bireylerin katılımına açık eğitimimiz yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

Yurt dışında ön lisans ve lisans programlarının açıldığını anlatan Karaağaç, Prompt mühendisliğinin Türkiye'de de sertifika programı olarak verildiğini belirterek, "Tıpkı bugün bizim Google kullanırken çok rahat çok profesyonel hareket etmemiz, babalarımızın ise Google'a bir şey yazdığında asla istediği şeye ulaşamaması gibi, makinelerle iletişim hayati öneme sahip oluyor. Hizmet aldığımız birçok işte olduğu gibi, yapay zekaya da bir işi emanet edeceğimiz zaman doğru kelimeleri, doğru sıralamayla, iyi örnekler vererek yapmalıyız, Aksi halde bir defa yanlış çıktı aldığınızda sonra onu düzeltmesi de git gide zorlaşıyor. 'Aslında şunu demek istemiştim' diye düzeltmek ileri seviye projelerde karmaşık hale getiriyor ve yapay zeka hata sarmalına giriyor. Baştan başlamak için ise çok geç olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Yurt dışında iş verimliliğini artırmak isteyen büyük ölçekli şirketlerin yıllık 250 ve 300 bin dolar ücretle Prompt mühendisi çalıştırmaya başladıklarını anlatan Karaağaç, "Türkiye'de de lisans ve ön lisans programlarında ders olarak okutulması planlanan Prompt mühendisliği ile siz de yapay zekayı kontrol altına alabilir ve işinizi kolaylaştırabilirsiniz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE