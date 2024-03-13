Nothing Phone (2a) Türkiye'de Satışa Sunuldu
Nothing markası, merakla beklenen Phone (2a) modelini Türkiye'de satışa sundu. İlk 60 dakika içinde 60 binden fazla sipariş alan telefon, büyük ilgi gördü.
Son dönemlerde akıllı telefon pazarının çok konuşulan markalarından Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini tanıttı. Üstelik Türkiye'de de satışa sunuldu. Büyük ilgi ile karşılanan Nothing Phone (2a), satış sayısı ile üreticisini mutlu etti gibi görünüyor.
Nothing Phone (2a) satış sayısı açıklandı
Nothing, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni Nothing Phone (2a) modelinin satışa sunulmasının ardından ilk 60 dakika içerisinde 60 binden fazla sipariş aldığını açıkladı. Bu paylaşıma Android işletim sistemini temsil eden hesaptan da "??" şeklinde bir yorum gönderildi.
Nothing Phone (2a), 6.78 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 1084 x 2412 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1300 nit tepe parlaklık sunuyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 Pro işlemcisinden güç alıyor.
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Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:
Nothing Phone (2a) 8 GB RAM + 128 GB: 19 bin 999 TL
Nothing Phone (2a) 12 GB RAM + 256 GB: 21 bin 999 TL
Nothing Phone (2a) özellikleri şu şekilde sıralandı;
1084 x 2412 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 1,300 nit maksimum parlaklıkİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.88 – Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.2Ön Kamera: 32 Megapiksel, f/2.2RAM: 8 GB / 12 GBDepolama: 128 GB / 256 GBBatarya: 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz ve Süt rengi
ÖzellikDeğerİşlemci: MediaTek Dimensity 7200 ProEkran: 6.78 inç – AMOLED
1084 x 2412 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
1,300 nit maksimum parlaklıkİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.88
– Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.2Ön Kamera: 32 Megapiksel, f/2.2RAM: 8 GB / 12 GBDepolama: 128 GB / 256 GBBatarya: 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz ve Süt rengi
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone (2a) modelini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.