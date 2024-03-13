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Nothing Phone (2a) Türkiye'de Satışa Sunuldu

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Nothing markası, merakla beklenen Phone (2a) modelini Türkiye'de satışa sundu. İlk 60 dakika içinde 60 binden fazla sipariş alan telefon, büyük ilgi gördü.

Son dönemlerde akıllı telefon pazarının çok konuşulan markalarından Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini tanıttı. Üstelik Türkiye'de de satışa sunuldu. Büyük ilgi ile karşılanan Nothing Phone (2a), satış sayısı ile üreticisini mutlu etti gibi görünüyor.

Nothing Phone (2a) satış sayısı açıklandı

Nothing, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni Nothing Phone (2a) modelinin satışa sunulmasının ardından ilk 60 dakika içerisinde 60 binden fazla sipariş aldığını açıkladı. Bu paylaşıma Android işletim sistemini temsil eden hesaptan da "??" şeklinde bir yorum gönderildi.

What an entrance for Phone (2a)! Just 1 hour in and already sold over 60,000 units. pic.twitter.com/QMA8LYpuyo

— Nothing (@nothing) March 12, 2024

Nothing Phone (2a), 6.78 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 1084 x 2412 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1300 nit tepe parlaklık sunuyor. Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 Pro işlemcisinden güç alıyor.

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Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 32 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise ikili kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı:

Nothing Phone (2a) 8 GB RAM + 128 GB: 19 bin 999 TL

Nothing Phone (2a) 12 GB RAM + 256 GB: 21 bin 999 TL

Nothing Phone (2a) özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerİşlemci: MediaTek Dimensity 7200 ProEkran: 6.78 inç – AMOLED

1084 x 2412 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1,300 nit maksimum parlaklıkİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5Arka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.88

– Ultra geniş açılı kamera: 50 Megapiksel, f/2.2Ön Kamera: 32 Megapiksel, f/2.2RAM: 8 GB / 12 GBDepolama: 128 GB / 256 GBBatarya: 5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz ve Süt rengi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone (2a) modelini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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