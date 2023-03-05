Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu: Tahtın sahibi değişti!

Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu. We Have a Ghost, listenin birinci sırasına adını yazdırmayı başardı.

Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Böylelikle platformun en popüler yapımlarını görebilme fırsatı elde ediyoruz. Bugün ise Netflix'te 20 Şubat ve 26 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu.

Netflix'te en çok izlenen filmler!

We Have A Ghost, toplamda 40 milyon 470 bin saat izlenme ile Netflix'te en popüler film oldu. Söz konusu yapım Kevin ve ailesinin yeni taşındıkları evde karşılaştıkları hayaleti ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise The Strays yer alıyor. Bu film, onu terk ettiği için sahibinden intikam almak isteyen bir köpeği konu alıyor. Söz konusu yapım, toplamda 28 milyon 780 bin saat izlendi. Öte yandan diğer filmler ise şu şekilde;

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