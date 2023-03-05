Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu: Tahtın sahibi değişti!
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Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu. We Have a Ghost, listenin birinci sırasına adını yazdırmayı başardı.
Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Böylelikle platformun en popüler yapımlarını görebilme fırsatı elde ediyoruz. Bugün ise Netflix'te 20 Şubat ve 26 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu.
Netflix'te en çok izlenen filmler!
We Have A Ghost, toplamda 40 milyon 470 bin saat izlenme ile Netflix'te en popüler film oldu. Söz konusu yapım Kevin ve ailesinin yeni taşındıkları evde karşılaştıkları hayaleti ve sonrasında yaşananları konu alıyor.
Listenin ikinci sırasında ise The Strays yer alıyor. Bu film, onu terk ettiği için sahibinden intikam almak isteyen bir köpeği konu alıyor. Söz konusu yapım, toplamda 28 milyon 780 bin saat izlendi. Öte yandan diğer filmler ise şu şekilde;
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Dünya genelinde Netflix'te en çok izlenen filmler
Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen filmler Peki sizler bu hafta Netflix'te hangi filmleri izlediğiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!
SıraFilmKaç Haftadır Top10?Toplam İzlenme (Saat)1We Have a Ghost140 milyon 470 bin2The Strays128 milyon 780 bin3Your Place or Mine322 milyon 290 bin4Army of One115 milyon 600 bin5The Woman King210 milyon 230 bin62 Guns28 milyon 550 bin7Jurassic World27 milyon 430 bin8Mission: Impossible – Fallout26 milyon 360 bin9Minions: The Rise of Gru46 milyon 270 bin10Bad Boys for Life16 milyon 70 bin
SıraFilmKaç Haftadır Top10?1Fatale22We Have a Ghost13The Strays14Mission: Impossible – Fallout35Waterworld26Knight and Day47Unlocked18Your Place or Mine39Scent of a Woman110Jurassic World1
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Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen filmler
Peki sizler bu hafta Netflix'te hangi filmleri izlediğiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!