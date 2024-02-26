Netflix Mart 2024 Takvimi
Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Abonelerini memnun etmek için birçok yeni film ve dizi sunan Netflix, önümüzdeki ay neler yayınlayacak? İşte Netflix Mart 2024 takvimi...
Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Abonelerini memnun etmek için birçok yeni film ve dizi sunan Netflix, önümüzdeki ay neler yayınlayacak? İşte Netflix Mart 2024 takvimi…
Netflix Mart 2024 takvimi
Netflix, önümüzdeki ay birçok yeni içerik sunacak. Listeye baktığımızda dünyaca ünlü film Zamana Karşı'nın 14 Mart'ta kütüphaneye dahil olacağını görüyoruz. İrlanda Rüyası filmi ise 15 Mart'ta seyirciye sunulacak.
Öte taraftan Chicken Nugget (1. sezon), Romantik Hırsız, Huzur İçinde Yat, Dönem Noktası: Atom Bombası ve Soğuk Savaş, Erkek Aklı ve Think Like a Man Too gibi yapımlar da önümüzdeki ay kütüphaneye eklenecek içerikler arasında yer alıyor.
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Netflix kütüphanesine Mart 2024'te eklenecek dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;
İçerikDizi / FilmTarihAníkúlápó: Hayaletin Doşuğu (1. sezon)Dizi1 MartBeverly Hills NinjaFilm1 MartSalak ile Avanak: Geri DönüyorFilm1 MartFury (1. sezon)Dizi1 MartYasal Meseleler (1. sezon)Dizi1 MartMy Little Pony: Masalını Anlat (2. sezon)Çizgi Dizi1 MartBenim Adım Loh KiwanFilm1 MartBir Astronotun Sonsuz YolculuğuFilm1 MartSomebody Feed Phil (7. sezon)Belgesel1 MartÜvey KardeşlerFilm1 MartErkek AklıFilm1 MartThink Like a Man TooFilm1 MartThe Netflix SlamCanlı Yayın2 MartHot Wheels: Hadi Yarışalım (1. sezon)Çizgi Dizi2 MartHannah Gadsby: Gender AgendaStand-up2 MartSorunlu Genç EndüstrisiMini Dizi5 MartSupersex (1. sezon)Dizi6 MartSinyalMini Dizi7 MartDamselFilm8 MartBlown Away (4. sezon)Dizi8 MartQueen of Tears (1. sezon)Dizi9 MartEye Love You (1. sezon)Dizi10 MartYoung Royals (3. sezon)Dizi11 MartSteve Trevino: Simple ManStand-up12 MartDönem Noktası: Atom Bombası ve Soğuk SavaşMini Dizi12 MartMaceracılar (1. sezon)Dizi13 MartZamana KarşıFilm14 MartRomantik HırsızFilm14 MartGirls5Eva (3. sezon)Dizi14 MartRed Ollero: Mabuhay Is A LieStand-up14 MartChicken Nugget (1. sezon)Dizi15 Martİrlanda RüyasıFilm15 MartOutreau Davası: Bir Fransız KabusuMini Dizi15 MartYoung Royals (3. sezon)Dizi18 MartBrian Simpson: Live from the MothershipStand-up19 MartÖlümsüz Divalar (2. sezon)Dizi19 Mart3 Cisim Problemi (1. sezon)Dizi21 MartBuying Beverly Hills (2. sezon)Dizi22 MartGabby'nin Hayal Evi (9. sezon)Dizi25 MartHuzur İçinde YatFilm27 MartAhit: Musa'nın Hikayesi (1. sezon)Dizi27 MartYa Bu Pasta mı? Değil mi? (3. sezon)Dizi29 MartDehşet YolcularıFilm29 MartUpcoming Kapil Sharma's Comedy Show (1. sezon)Dizi29 Mart