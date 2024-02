Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı Netflix, içerik kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Abonelerini memnun etmek için birçok yeni film ve dizi sunan Netflix, önümüzdeki ay neler yayınlayacak? İşte Netflix Mart 2024 takvimi…

Netflix Mart 2024 takvimi

Netflix, önümüzdeki ay birçok yeni içerik sunacak. Listeye baktığımızda dünyaca ünlü film Zamana Karşı'nın 14 Mart'ta kütüphaneye dahil olacağını görüyoruz. İrlanda Rüyası filmi ise 15 Mart'ta seyirciye sunulacak.

Öte taraftan Chicken Nugget (1. sezon), Romantik Hırsız, Huzur İçinde Yat, Dönem Noktası: Atom Bombası ve Soğuk Savaş, Erkek Aklı ve Think Like a Man Too gibi yapımlar da önümüzdeki ay kütüphaneye eklenecek içerikler arasında yer alıyor.

Netflix kütüphanesine Mart 2024'te eklenecek dizi ve filmler şu şekilde sıralandı;