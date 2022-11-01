NASA, Ay görevi için ilk tarihi verdi!

Nasa önümzüdeki yıllarda tekrar Ay'a insan göndermek için hazırlanıyor. Uzay ajansının yeni Ay'a gitme plnalarının ilk ayağı olan Artemis I görevi ise yaşanan sorunlar nedeniyle bir süredir erteleniyor. Nasa, uzun zamandır beklenen görev için yeni bir tarih paylaştı.

Ay görevi için ilk adım 14 Kasım'da atılıyor

Nasa, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak ilk fırlatma için 14 Kasım Pazartesi gününü işaret etti. Yaz aylarında yapılması beklenen ilk fırlatma yaşanan teknik sorunların yanı sıra Ian Kasırgası nedeniyle Kasım ayına kadar ertelenmiş durumda.

MEDIA: With #Artemis I on track to launch Nov. 14 on its mission to the Moon, @NASAGroundSys leaders will discuss the upcoming preparations, including the rollout of the @NASA_SLS rocket. RSVP now for the Nov. 3 noon ET (1600 UTC) briefing: https://t.co/UvwY4Lu3u3 pic.twitter.com/el4550q78D — NASA (@NASA) October 31, 2022

Nasa'nın şimdiye kadar ürettiği en güçlü ve büyük roket konumunda olan SLS, herhangi bir sorun çıkmaması durumunda 14 Kasım 19.07'den itibaren fırlatılabilecek. Bu saatten itibaren SLS roketinin uzaya çıkması için 69 dakikalık bir penceresi olduğu ifade edildi.

Apollo görevinin merkezi yerle bir oldu!

98 metre yüksekliğindeki roket yaklaşık olarak 4 milyon tonluk itiş gücü yaratacağı için fırlatmanın oldukça görkemli olması bekleniyor. Nasa, ortaya çıkan bu gücün Space Shuttle'dan yüzde 13 ve 50 yıl önce Ay görevlerine güç veren Satürn 5 roketinden yüzde 15 daha fazla olduğunu ifade ediyor.

Artemis I görevi başarı ile fırlatılırsa, SLS roketi mürettebatsız Orion uzay aracını Ay'a doğru yola çıkaracak. Orion uzay aracının 25 günlük uzay yolculuğundan sonra 9 Aralık Cuma günü Pasifik Okyanusu'na düşmesi bekleniyor.

Görevin başarı ile tamamlanması halinde Artemis II planları devreye sokulacak. Bu görev ise astronotlu bir şekilde gerçekleştirilecek. 1972 yılındaki Apollo görevinden sonra NASA tekrardan Ay'a insan yollamayı planlıyor. Artemis III misyonu ile birlikte Ay'a ilk kadın ve siyahı insanın gönderilmesi planlanıyor.

Artemis görevleri ile birlikte yeni bir uzay çağına giriş yapacağız. Peki siz NASA'nın Ay görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.