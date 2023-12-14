Migros Sanal Market Yeni Yıl Kampanyası

Migros Sanal Market, yeni yıl için düzenlediği kampanyayı eğlenceli bir CGI çalışmasıyla duyurdu. Bağdat Caddesi'nde konvoy oluşturan ikonik arabalar, devasa bir Migros Sanal Market poşeti içerisinden yeni yıla özel alışverişlerde geçerli toplamda 350 TL'lik kupon dağıttı.

Migros Sanal Market yeni yıl için düzenlediği kampanyasını eğlenceli bir CGI çalışmasını ile duyurdu. Markanın ikonik arabaları Bağdat Caddesi'nde konvoy oluşturarak devasa bir Migros Sanal Market poşeti içerisinden yeni yıla özel alışverişlerde geçerli toplamda 350 TL'lik kupon dağıttı.

Migros Sanal Market yeni yıl sürprizini duyurdu!

Binlere ürün seçeneği, soğutuculu araçlarla dilediğiniz gün ve saatte teslimat, güvenilir et, taptaze meyve ve sebzeler; Market alışverişini keyifli bir deneyime dönüştüren Migros Sanal Market, Migros uygulamasında!

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