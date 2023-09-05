Microsoft'un yapay zeka aracı Bing Chat'e harita desteği geldi

Son yıllarda teknolojinin önemli bir dalı olan yapay zekaya yapılan yatırımlar ciddi seviyelerde arttı. Bu noktada Microsoft ve Google gibi şirketler öne çıkmışken, yatırımların sonucunda ise hayatımıza katkı sağlayacak çeşitli yapay zeka araçları ortaya çıktı.

En popüler yapay zeka araçlarından birisi de hiç şüphesiz Microsoft'un geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Bing Chat. Edge tarayıcısına yerleştirilen ve halihazırda yüklü olarak gelen bu araç, geliştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak Bing Chat'e harita desteği geldi.

Bing Chat ile yol tarifi alırken artık harita desteğinden faydalanabilirsiniz

Microsoft'un resmi web sitesi olan Bing Blogs'da yakın zamanda yayımlanan bir gönderi ile birlikte Bing Chat'e önemli bir yenilik geldiği açıklandı. Bu söz konusu yenilik, kullanıcının işini kolaylaştıracak harita desteği.

Aktarılan bilgilere göre Bing Chat, bundan böyle kullanıcılara yol tarifi verdiğinde harita üzerinden bir rota oluşturabilecek. Örnek vermek gerekirse, yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere yapay zeka aracına bir yerden bir yere nasıl gidebileceğinizi sorarsanız, bunun için en iyi rotayı harita üzerinden gösterecektir.

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Bing Chat için harita desteğinin tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceği aktarılıyor. Fakat pek çok kişi bir yol tarifi istediğinde harita üzerinden gösterim yapılmadığını dile getiriyor. Bu bağlamda, özelliği belki kullanamayabileceğinizi belirtelim. Bunu öğrenmenin tek yolu, denemek.

Öte taraftan Bing Chat, sahip olduğu özellikler ile diğer yapay zeka araçları ile de rekabeti artırıyor. Uygulama önümüzdeki dönemlerde ses ile komut almaya başlarsa, Apple'ın Siri'sine ve Google'ın Asistan'ına rakip olacaktır.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bing Chat aracına gelen harita desteği sizce gerekli miydi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.