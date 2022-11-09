Microsoft, Activision konusunda kararlı! Şirketten yeni açıklama

Microsoft'un Activision Blizzard satın alma sürecinde başlatılan Avrupa Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Microsoft, Activision Blizzard soruşturması ile ilgili açıklama yaptı.

Microsoft: "Activision Blizzard oyunları tüm platformlarda olacak."

Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası başta olmak üzere birçok resmi kuruluş, Activision Blizzard'ın satın alımına karşı çıktı. Sonucu kendi lehine çevirmeye çalışan Microsoft, kamuoyuna Sony'nin pazarın lideri olduğunu hatırlattı.

Basın açıklamasına göre, yeni soruşturmanın sonuçlanması için 23 Mart 2023'e kadar 90 iş günü var. Komisyon, Microsoft'un satın alınmasının pazardaki dengeyi bozarak rekabette azalmaya neden olabileceğinden endişe duyduğunu iddia ediyor.

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Komisyonun ön araştırma raporunda, "Satın alım gerçekleşirse çoklu oyun abonelik hizmetleri ve/veya bulut oyunu akış hizmetleri dahil olmak üzere konsol ve PC video oyunlarının dağıtımı ve PC işletim sistemleri için pazarlardaki rekabeti önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor." ifadeleri yer alıyor.

Avrupa Komisyonu, Microsoft'un Activision Blizzard'ın başarılı oyunlarından bazılarında işletim sistemi kısıtlamasına gitme potansiyelini özellikle vurguladı. Bugünkü soruşturma duyurusuna yanıt olarak Microsoft, Sony'nin pazar lideri olduğunu kabul ederek soruşturmanın seyrini değiştirmek için adım attı.

The Verge ile söyleşi yapan Microsoft, "Sektör lideri Sony, Call of Duty konusunda endişeli olduğunu söylüyor ancak aynı oyunu hem Xbox hem de PlayStation'da aynı gün kullanıma sunmaya kararlı olduğumuzu söyledik. İnsanların oyunlara daha az değil, daha fazla erişimi olmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Microsoft'un Activision Blizzard satın alma süreci halen belirsiz durumda. AB'ye ek olarak, İngiltere'nin Rekabet ve Piyasa Otoritesi (CMA) ve dünyadaki diğer düzenleyici kurumların da kendi soruşturmalarını yürüttüğünü belirtmekte fayda var.

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