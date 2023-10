Haberler ›› Teknoloji ›› Microsoft, Activision Blizzard'ı Satın Almak İçin Yeni Teklifiyle Onay Aldı

Teknoloji devi Microsoft, savaş oyunu Call of Duty'nin yapımcısı Activision Blizzard'ı satın almak için sunduğu yeni teklif, İngiltere Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA) tarafından onaylandı. Yeni anlaşmaya göre Microsoft, Activision'ın oyunlarının bulut üzerinden bilgisayar ve oyun konsollarındaki dağıtım haklarını Ubisoft'a devredecek. Buna rağmen Microsoft, Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch ve Candy Crush gibi oyunların sahibi olacak ve bu sayede büyük bir gelir elde edecek.